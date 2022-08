Engleskinje pred 88 tisuća gledatelja prvi put u povijesti osvojile Europsko prvenstvo!

Engleske nogometašice po prvi puta su postale europske prvakinje nakon što su u finalu na londonskom Wembleyu u produžetku svladale Njemačku s 2-1 (1-1).

Engleska napadačica Ella Toone postigla je vodeći pogodak u 62. minuti snažnim udarcem iz gužve i to nekoliko trenutaka nakon što je ušla kao zamjena. No, to je poništila Njemica Lina Magull koja je iz blizine pogodila za izjednačenje 17 minuta kasnije.

Utakmica je završila 1-1 nakon 90 minuta da bi se ušlo u produžetke. Odluka je pala u 110. minutu kada je engleska igračica Chloe Kelly najbrže reagirala na odbijenoj lopti i pogodila za veliko slavlje Engleskinja i čak 88.000 gledatelja na prepunom Wembleyu.

Engleska je tako u svom trećem finalu konačno došla do naslova, dok su Nijemice u devetom finalu ubilježile prvi poraz.

Nijemice su važile za favoritkinje, no na zagrijavanju prije utakmice ozlijedila se njihova najbolja igračica Alexandra Popp.

