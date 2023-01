Englez opleo po Juranoviću: Želi ga Barca, a bio je užasan. Kao da se tjednima zabavljao...

Na cijelom prvenstvu trčao je kao navijen po desnoj strani, a kada je spremio u džep brazilsku zvijezdu Viniciusa, u njegovom klubu Celticu zadovoljno su trljali rukama. Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, lista zainteresiranih klubova samo se povećavala.

Josip Juranović (27) sjajan je cijelu sezonu, ali fantastičnim nastupima na Svjetskom prvenstvu u Katru vinuo se u nebeske nogometne visine i došao u centar pozornosti. U Škotskoj svi pričaju o njemu, a Celtic se nada zaraditi barem desetak milijuna eura.

Dok klubovi kucaju na vrata, Juranović se nakon odmora vratio u Škotsku, odradio nekoliko treninga i odigrao prvu utakmicu protiv mrskog rivala Rangersa u legendarnom Old Firmu. Susret je završio 1-1, a hrvatski reprezentativac odigrao je ispod svoje razine.

Bila mu je to prva utakmica nakon susreta protiv Argentine u polufinalu SP-a, jasno je kako ga je prvenstvo emotivno i fizički ispuhalo, no bivši igrač Celtica i Chelseaja Chris Sutton uzeo si je za pravo da ga žestoko iskritizira.

- Juranović, koji je igrao u polufinalu Svjetskog prvenstva, izgledao je kao da je tjednima išao po zabavama. Bio je užasan, povezuje ga se s Barcelonom i Chelseajem, a vi gledate ovo i mislite: 'Kvragu, kako je on ovo odigrao.' Zbilja je bio grozan - sipao je rafale bivši engleski nogometaš koji danas radi kao stručni komentator BBC-a.

Juranović je prije osam godina igrao u trećoj hrvatskoj ligi, probio se od Hajduka do Celtica pa do prve postave reprezentacije. To je dečko koji je sve stvorio napornim i krvavim radom pa sumnjamo da će ga ovakve kritike klasičnih Engleza pokolebati. Tek mu je 27 godina, igra u formi života i pitanje je kada će jurcati po desnoj strani nekog europskog diva.

