Zvijezdu Premiershipa uhvatili s drugom tek nekoliko dana prije vjenčanja?! 'To je bila zabava...'

Andy Carroll (33) jedan je od nogometaša koji su puno obećavali, a malo dali 'najljepšoj sporednoj stvari na svijetu'. Na dugokosog Engleza problemi u karijeri samo su se 'lijepili', a nakon što je objavio datum vjenčanja sa dugogodišnjom zaručnicom Billi Mucklow, i javnost je povjerovala da se napokon smirio.

Ipak, fotografije koje su procurile na internetu, a na kojima leži u krevetu s menadžericom kafića samo dva tjedna prije zakazanog vjenčanja, sugeriraju da možda to i nije baš tako. Kako god, Taylor Jane Wilkey, koja je prijateljicama slala fotografije, tvrdi da se između njih nije ništa dogodilo.

- Sve je to bila samo potpuno nevina zabava. Ova fotografija napravljena je iz šale. Bio je to afterparty. Svi smo se vratili u hotel, a tu smo bili Andy, moja prijateljica i ja. Nisam spavala s njim, nije bilo tako, bilo nas je troje u sobi. Bio je to cijeli dan i noć opijanja - pravdala se Taylor pa nastavila:

- Vratili smo se tog dana u Andyjev hotelski apartman i pustili smo muziku, a on je ušao u krevet i ubrzo utonuo u san. Iz šale smo ja i prijateljica napravile fotografije. Nije bilo seksa, bila je sve zafrkancija - tvrdi djevojka.

Engleski mediji tvrde da je na 'momačku' u Dubai poveo i dva bivša suigrača iz Newcastlea Paula Dummetta i Marka Gillespiea. Zanimljivo, Carrollova zaručnica je organizirala proslavu također u Dubaiju, no navodno se vratila kući nekoliko dana ranije. Hoće li se vjenčanje uopće održati sada ovisi samo o Billi, s kojom ima troje djece.

Carrollu ovog ljeta ističe ugovor s West Bromwich Albionom, u karijeri je još igrao za Newcastle, Liverpool, a u West Hamu ga je trenirao Slaven Bilić. Prije osam godina je po Transfermarktu vrijedio 20 milijuna eura, danas tek 600.000.

