Engleze šokirao Cannavarov izgled: 'Od kada on ima kosu?'

Navijači Dinama u velikom broju došli su u London, nadali su se čudu, ali Arsenal je neka druga dimenzija. Lakoćom su srušili 'modre' (3-0) i osigurali eliminacijsku fazu Lige prvaka, a hrvatski prvak će o svojoj sudbini odlučivati u posljednjem kolu protiv Milana. Dinamo nije izazvao preveliki interes tamošnje javnosti koja se više bavila njihovim trenerom Fabiom Cannavarom.

Pokretanje videa... 01:06 Cannavaro: Zbog navijača želim pobjedu protiv Milana, a Kanga će nam biti od velike pomoći... | Video: 24sata Video

Legendarni Talijan, jedan od najboljih stopera u povijesti i najbolji igrač svijeta iz 2007. godine, sjeo je na klupu hrvatskog prvaka krajem prosinca prošle godine pa sinoć u Londonu debitirao. Bila mu je to ujedno i prva utakmica u Ligi prvaka u trenerskoj karijeri, plijenio je pozornost, mnogi su htjeli s njim razgovarati, a neki ga nisu niti prepoznali. Naime, Engleze je iznenadio njegov izgled koji se bitno promijenio nakon je okačio kopačke o klin.

London: Konferencija za medije GNK Dinamo uoči utakmice UEFA Lige prvaka protiv Arsenala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Cannavaro je tijekom karijeri često mijenjao stil. Od duge do kratke kose pa skroz izbrijane glave, no odlaskom u mirovinu promijenio je i svoj imidž, a neki tvrde kako je presadio kosu. Kako god bilo, sada gaji drugačiji stil, što je zbunilo Engleze. Neke je i zateklo kada su ga vidjeli na klupi Dinama, toliko o tome koliko su se bavili hrvatskim klubom...

Foto: Emmevi Photo/IPA

Foto: Emmevi Photo/IPA

- "Čekaj, otkad Fabio Cannavaro ima kosu?", "Cannavaro je trener Dinama?? A zašto ima kosu na glavi??", "Vidjeti ljude bez kose kako se odjednom pojavljuju s bujnom kosom nakon umirovljenja je tako jezivo, čovječe", "Nisam navikao vidjeti Cannavaro s ovoliko kose" - glase komentari na društvenim mrežama.

London: Susret Arsenala i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Cannavaro je došao u Dinamo kako bi prvenstveno uhvatio zaostatak u prvenstvu i osvojio naslov prvaka, ali 'modri' sljedećeg tjedna na Maksimiru imaju priliku plasirati se u eliminacijsku fazu Lige prvaka. Skupili su osam bodova u sedam kola, a pobjeda protiv Milana vodi ih dalje. No, lako je to reći. Talijanski velikan podignuo se u formi i u naletu dolazi u Zagreb, ali čuda su moguća, a na Maksimiru smo ih već nekoliko vidjeli. Dinamovci će zagrijavanje za taj susret imati u subotu protiv Istre u 20. kolu HNL-a. Bit će to i debi Cannavara u domaćem prvenstvu.