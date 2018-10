Englezi sa Sterlingom, Kaneom i Rashfordom idu na Hrvatsku!

Gareth Southgate je u četvrtak produžio ugovor s Engleskom do 2022. godine, a odmah nakon toga objavio popis za utakmice Lige nacija s Hrvatskom i Španjolskom.

Najveće iznenađenje je poziv za veznjaka Chelseaja Masona Mounta (19) koji igra na posudbi u Derby Countyju, drugoligašu koji je u Liga kupu prošli tjedan izbacio Manchester United.

Mountu je to prvi poziv u A reprezentaciju baš kao i veznjacima Jamesu Maddisonu (21) iz Leicestera te Jadonu Sanchu (18) iz Borussije Dortmund.

U reprezentaciju se nakon dvije godine vraća Ross Barkley, a nakon ozljede se vraćaju Nathaniel Chalobah, Harry Winks i Raheem Sterling.

Engleska 12. listopada igra s Hrvatskom na Rujevici, a tri dana kasnije ih čeka utakmica sa Španjolskom.

Southgateov popis:

Golmani: Marcus Bettinelli (Fulham), Jack Butland (Stoke City), Alex McCarthy (Southampton), Jordan Pickford (Everton)

Obrana: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)

Vezni red: Ross Barkley (Chelsea), Nathaniel Chalobah (Watford), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (on loan at Derby County from Chelsea), Harry Winks (Tottenham Hotspur)