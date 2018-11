Englezi, evo vama Liga nacija, a mi naš SP ne damo ni za što

Uoči utakmice ostali smo bez Rakete, duše momčadi, a kad smo ostali i bez Šime, našeg motora, činilo se da je priči kraj. No i takva, okrnjena Hrvatska, odigrala je junački i do deset minuta prije kraja imala je ulaznicu za Final four u Portugalu. Nažalost, ispustili smo je.Ispustili smo je u samo sedam minuta. Šteta, a imali smo ih...

Priča na Wembleyu tako je prokleto podsjetila na onu moskovsku da smo se na trenutak vratili u te prekrasne ljetne dane. Kao i tada, Engleska je pritiskala, bila bolja prvo poluvrijeme, a kad su se ispuhali, krenuo je, baš kao u Rusiji, hrvatski stroj.

I sve je izgledalo lijepo, gotovo neopisivo, a kad su se u 78. minuti Brozović i Kramarić, umjesto da zabiju za 2-0, igrali pred engleskim golom, osjetili smo da neće biti dobro. I nije.

Samo minutu poslije Englezi su izjednačili, a u niži rang Lige nacija bacio nas je Harry Kane. Ono što je u Rusiji promašio, kad mu je Subašić majstorski obranio, to je na Wembleyu zabio. I u samo sedam minuta Hrvatska je od Final foura, od lovorika i sreće stigla do tuge i plača. Ali, ako ćemo iskreno, Hrvatska je na Wembleyu pokazala i dosta stvari zbog kojih možemo biti itekako sretni.

POGLEDAJTE GALERIJU

Nikola Vlašić prvi je put u jednom pravoj, natjecateljskoj utakmici startao za reprezetnaciju od prve minute. Hrabro ga je stavio Zlatko Dalić a Niksi mu vratio tako što je sudjelovao kod prvog gola. Vlašić je taj koji je donio loptu Kramariću. Netko će reći da Vlašić može još i bolje, no probajte se staviti u kožu mladića koji za Hrvatsku od prve minute debitira pred 90.000 ljudi na Wembleyu.

No, ako je Vlašić za svoj nastup zaslužio ocjenu 'vrlo dobar', onda je Josip Brekalo zaslužio 'odličan'. Čista petica. Riječ je o 20-godišnjaku koji nikada u karijeri nije propustio niti jedno okupljanje reprezentacije. Od onih najmlađih selekcija, pa sve do seniorske, Josip se nikad nije izmotavao, tražio opravdanja i slično. Ne, njemu je reprezentacija svetinja. A na Wembleyu ste vidjeli zašto. S koliko samo prgavosti, one pozitivne naravno, taj dečko radi 'bicikle', dribla igrače...

Josip Brekalo pokazao je da se na njega itekako mora računati. I to vrlo ozbiljno. U 45 minuta napravio je više nego neki igrači u nekoliko utakmica. I Brekalo bi vrlo lako mogao biti čak i starter. Pogotovo ako će Ante Rebić igrati kao na Wembleyu. Svaka lopta išla mu je deset metara preko gola, svaki pokušaj driblinga završavao bezuspješno, a, ruku na srce, nije ga se previše ni vidjelo na terenu. I s razlogom ga je Dalić izvadio, iako je to mogao i puno ranije.

Na kraju smo teren napustili pognute glave, vidjelo se na licima igrača da im je Liga nacija itekako puno značila. Šteta, mogli smo godinu završiti s još jednim uspjehom, pa svi zajedno sjesti i nazdraviti hrvatskom nogometu. Ali, ako je već tako moralo biti, evo Englezima Liga nacija, a mi svoje polufinale sa SP-a ne bismo mijenjali nizašto. Englezi, uzmite si Ligu nacija, mi ćemo se na Europsko prvenstvo ionako kvalificirati. A tamo nas se čuvajte...