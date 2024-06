Englezi ga vrijeđali, sad strepe od njega: 'Ne bih poželio ni najgorem neprijatelju takvo što'

Švicarska je pobijedila Italiju 2-0 u osmini finala Europskog prvenstva, a jedan od najboljih igrača na utakmici bio je švicarski kapetan Granit Xhaka (31). Iako nije direktno sudjelovao u golovima, bilo ga je po cijelom terenu i odigrao je još jednu kompletnu i kvalitetnu utakmicu. U grupnoj fazi je također igrao jako dobro i mnogi su ga svrstavali u najboljih 11 prve faze Eura.

Statistika Granita Xhake protiv Italije:

Nastavak je to njegovih sjajnih igara iz Bayer Leverkusena ove sezone, s kojim je osvojio Bundesligu i kup Njemačke, te igrao finale Europske lige. Xabi Alonsu je jedan od najvažnijih kotačića u sistemu, što dokazuje njegovih 50 odigranih utakmica u prošloj sezoni. Zabio je četiri gola i dvaput asistirao, ali njegova uloga ne mjeri se kroz bazičnu statistiku. Sjajan je u kontroli igre i vrlo dobar tehničar s preciznom dijagonalom. Također je izuzetno borben i čvrst, što je u sredini terena od velike važnosti, iako nerijetko zna pretjerati s agresivnošću, što dokazuje 11 crvenih kartona u dosadašnjoj karijeri.

Švicarska će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske ili Slovačke, a "tri lava" su veliki favorit u tom ogledu. Englezi Xhaku dobro poznaju jer je u Arsenalu igrao sedam godina, od 2016. do 2023. Često su ga osporavali i kritizirali, a 2019. sukobio se s navijačima. Dok je izlazio iz igre protiv Crystal Palacea, navijači "topnika" su mu zviždali, na što je Xhaka odgovorio mahanjem i gestikulacijama, a na putu do tunela je i skinuo dres. Bio je to veliki incident u turbulentnom razdoblju londonskog kluba, a Xhaka je bio praktički na izlaznim vratima.

- Kada zatvorim oči i dalje mogu vidjeti njihova lica. Mogu vidjeti bijes. Izvadio sam putovnicu i završio s Arsenalom. Bilo je gotovo - otvorio je dušu Švicarac govorivši o tom incidentu.

- Jedva sam se mogao micati kad sam čuo zvižduke. To nije bilo samo par momaka u kutu, nego puno ljudi. Bio sam šokiran i nikad nisam doživio nešto takvo. To je mržnja, čista mržnja, stvarno ne pretjerujem. Najgorem neprijatelju ne bih poželio da osjeti takvo nešto - rekao je iskreno.

Međutim njegova epizoda u Arsenalu ne može se svesti samo na taj događaj. U sedam godina je odigrao 297 utakmica za Arsenal i zabio 23 gola, uz 29 asistencija. Osvojio je po dva FA Cupa i superkupa Engleske, a jedno vrijeme je nosio i kapetansku traku.

Ipak, prošlog ljeta je za 15 milijuna eura dres Arsenala zamijenio onim Bayer Leverkusena i napravio pravu stvar. Odigrao je odličnu sezonu i doživio priznanje svoje vrijednosti. S 31 godinom na leđima, kao kapetan predvodi Švicarsku na (za njih) odličnom Euru, a u dresu "apotekara" ispisao je povijest. Ako će ga četvrtfinale spojiti s Engleskom, bit će to posebna utakmica za njega i prilika za malu "osvetu". U Engleskoj ga nisu cijenili, a sada strahuju od njegovih igara. S pravom, jer se radi o vrlo kvalitetnom igraču.