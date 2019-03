Englezi se smiju Škotima: Evo vam kad ste navijali za Hrvate

Prošlo ljeto je bilo kao iz snova za Hrvatsku. Vateni su osvojili povijesno svjetsko srebro, ali i srca navijača širom svijeta. Za njih su tako navijali i Škoti. Ok, možda je to bilo malo više iz razloga jer ne vole Engleze, nego zato što smo im mi prirasli srcu.

Ali u Škotskoj se u srpnju slavilo s hrvatskim zastavama, na društvenim su mrežama navijači mijenjali svoje profilne slike, stavljali kockice, a posebno se to vidjelo nakon pobjede u polufinalnoj utakmici s Englezima. Škoti, bili su spremni na sve da ih isprovociraju.

Ali, sada su ih uvijek oštri susjedi dočekali i dobro im se nasmijali. Škotska je u četvrtak izgubila 3-0 protiv Kazahstana, 117. reprezentacije svijeta koja u svojoj povijesti nije igrala ni na jednom velikom natjecanju.

Bilo je to i više nego dovoljno Englezima da ih podsjete kako su ljetos navijali protiv njih s hrvatskim obilježjima, a sada su ih potopili "Borat i njegovi farmeri".

- Dečki, držite se svog dvorišta - poručuju im Englezi na Twitteru.

Remember when half of Scotland took the piss out of England for losing to Croatia in the World Cup Semi-Final????



They’ve now gone all the way to Kazakhstan, just to get battered by a team made up of Borat and his farmers 3-0...... 🤣🤣



Stay in your lane, Lads pic.twitter.com/cDbSUQmiQl — Jimmy (@JimmyHart_) 21. ožujka 2019.

🤦‍♂️ "When you spent all summer with Croatia flags in your twitter name, but are 3-0 down to Kazakhstan within an hour"#KAZSCO pic.twitter.com/A56hnvfXbl — The Sportsman (@TheSportsman) 21. ožujka 2019.

Remember when half of Scotland took piss out of England for losing to Croatia in the WC Semi-Final?



Yeah they kinda are losing 2-0 to Kazakhstan...peak — Liam (@OfficialVizeh) 21. ožujka 2019.

Imagine rocking a Croatia flag for the whole of summer to then get clapped 3-0 by a Kazakhstan Hahahaha pic.twitter.com/deKFCfIGGn — Adam (@FulwellSport) 21. ožujka 2019.

A full summer putting Colombia & Croatia flags in their usernames and it took Kazakhstan 10 minutes to put a brace past them.



🕺 — HLTCO (@HLTCO) 21. ožujka 2019.

Last Summer Scotland had Croatia flags in their names on twitter and celebrated England losing a semi-final. The same Scotland losing 3-0 to Borat in the euro qualifiers. @ScotlandNT Take the bins out for us whilst we’re at the euros please 😂 pic.twitter.com/zGGiHD7WrD — Ashley McAndrew-Hack (@ashleytmh) 21. ožujka 2019.

Imagin cheering when Croatia beat England in the World Cup Semi final then your own country does this 😂. Scotland are a absolute Joke #Scotland pic.twitter.com/r74SC4aAM5 — Neil Martyn Pidgeon 💙💛 (@Neilfax) 21. ožujka 2019.

Scotland celebrated England losing to Croatia in the World Cup semi-final, yet they’re 2-0 down to Borat and his mates. 😂😂😂 — Chris G (@Gallows777) 21. ožujka 2019.

Škotska je u kvalifikacijskoj skupini I, a s porazom zauzima pretposljednje mjesto. Gori je samo San Marino kojemu je Cipar zabio pet golova, a poraz ima i Rusija koju je pobijedila Belgija.