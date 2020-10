Englezi u strahu: Kad se vrati Van Dijk, neće igrati kao prije

<p>Stoper engleskog nogometnog prvaka Liverpoola, <strong>Virgil Van Dijk</strong> (29) operirao je koljeno nakon što se ozlijedio u subotnjem gradskom derbiju protiv Evertona (2-2).</p><p>Nizozemski reprezentativac, po svemu sudeći, bit će odsutan do sljedeće sezone, a sve zbog brutalnog starta Evertonova golmana <strong>Jordana Pickforda </strong>(26) koji mu je potrgao prednji križni ligament.</p><p>Bivši napadač West Hama, <strong>Trevor Sinclair</strong> boji se kako Van Dijk više neće moći igrati na istoj razini kao prije.</p><p>- Ništa još nije službeno, ali postoji bojazan da bi trenutna ozljeda prednjeg križnog ligamenta mogla biti mnogo gora - izjavio je Athleticov novinar <strong>David Ornstein.</strong></p><p>- Ne bi bilo u redu išta dalje nagađati, no jasno je da će povratak Van Dijka na teren pričekati do sljedeće sezone - dodao je. </p><p>Bivše krilo Engleske <strong>Trevor Sinclair</strong> također misli kako je ozljeda Van Dijkovog koljena puno ozbiljnija jer je ozljeda nastala uslijed udarca, a ne pri izvrnuću noge. </p><p>Upravo ovakva vrsta ozljede, odnosno ozljeda prednjeg križnog ligamenta, može potencijalno dovesti do oštećenja stražnjeg križnog ligamenta, što rezultira sudarom dviju kosti noge tibije i fibije.</p><p>U slučaju daljnjih komplikacija trenutačne ozljede, oporavak bi za Virgila mogao potrajati dulje od predviđenih šest mjeseci te je pitanje hoće li moći pružati partije kao do sada.</p><p>Veznjak Liverpoola <strong>Gini Wijnaldum</strong> snažno je kritizirao Everton te je čak nazvao Pickforda "glupim".</p><p>- Shrvani smo zbog Virgilove ozljede. Bila je to teška ozljeda i odmah smo imali loš predosjećaj - rekao je Wijnaldum. </p><p>- Vjerujem da ga nije htio namjerno ozlijediti, ali nije previše mario za ono što se događalo nakon uklizavanja. Smatram da smo ovo vidjeli mnogo puta na utakmicama protiv Evertona. Njihovi igrači nerijetko su pretjerivali prilikom ulaska u duele kad god smo igrali protiv njih.</p>