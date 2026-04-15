Obavijesti

Sport

Komentari 0
Enrique: Real ili Bayern? Uvijek krivo izaberem, ali spremni smo

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Benoit Tessier

Zato ću se večeras u Parizu opustiti i gledati utakmicu iz Münchena ispijajući dobro, hladno pivo, rekao je trener PSG-a koji je u četvrtfinalu izbacio Liverpool

Admiral

PSG je obavio posao u četvrtfinalu Lige prvaka. S dva puta po 2-0 izbacio je Liverpool i sada u miru čeka tko će mu biti protivnik u polufinalu. Momčad Luisa Enriquea čeka pobjednika velikog europskog derbija između Bayerna i Real Madrida. Bavarci su na Santiago Bernabeuu pobijedili 2-1, a uzvrat u Njemačkoj igra se u 21 sat. Nakon utakmice PSG-a, trenera Parižana upitali su koga bi želio za protivnika. 

Foto: Ed Sykes

- Real ili Bayern? Svaki put kada poželim jednog suparnika, moramo igrati protiv drugog. Zato ću se večeras u Parizu opustiti i gledati utakmicu iz Münchena ispijajući dobro, hladno pivo - rekao je strateg aktualnog prvaka Europe pa dodao:

- Strašno sam sretan što je moja momčad na nivou na kojem je svejedno protiv koga igra. Imamo strašno puno samopouzdanja, a to se osjeti i od naših navijača. Nije lako braniti naslov prvaka Europe, ali mi se nikoga ne bojimo.

Nadigrao je PSG Liverpool u četvrtfinalu, vezni red pariške momčadi bio je fenomenalan, a tu je i Zlatna lopta, Ousmane Dembele. Tko god dođe na noge PSG-u, bit će to sudar titana i zasigurno fantastični dvomeč. PSG je spreman i nabrijan na obranu naslova, ali pred njim je težak zadatak, tko god dođe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026