EP: Gariboviću srebro, Kvesić unatoč ozljedi uzeo broncu!

Fantastične vijesti iz španjolske Guadalajare. Anđelo Kvesić (27) osvojio je broncu na EP-u u karateu. Nastupio je s ozljedom gležnja. U teškoj kategoriji (+84 kg) pobijedio je Turčina Fatiha Sena 7-3.

Bilo je tu mnoštvo zapaženih udaraca i karate tehnika. Udarcem nogom u glavu Kvesić je polovicom borbe ostvario uvjerljivo vodstvo. Ali, 50-tak sekundi prije kraja na isti način Sen je izjednačio. Međutim, vrlo brzo naš je reprezentativac još jednim mawashijem došao do nedostižne prednosti.

- Medalja je tu, možda je zvučalo ludo, ali ja sam opet išao po zlato. Bez obzira na tešku ozljedu gležnja koja se dogodila prije 25 dana. Bio je to jedan novi izazov za mene. Uspio sam na kraju, zadnji bod sam napravio upravo s tom nogom. Da sam slušao doktore, to bi bila operacija i tri mjeseca oporavka, bez operacije dva do tri mjeseca dok se to zakrpa - rekao je Kvesić pa dodao:

- Opet kažem, hvala Branimiru Vajdi, koji je odradio vrhunsku rehabilitaciju. Uz moju ludu volji i želju, bila je to dobitna kombinacija. Znao sam da sam danas kvalitetniji i bolji od njega i da ću to privesti kraju. Izvukao sam svoj maksimum.

Do finala poluteške (-84) došao je Enes Garibović (27). Bolji je u borbi za zlato bio Talijan Michele Martina s 3-1.

