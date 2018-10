Epic Brozo - kralj živog zida! Brozović patentirao novi trik

Marcelo Brozović poznat je kao osebujan lik, a najnovijim potezom nasmijao je sve do suza i oduševio. Njegov Inter igrao je kod Barcelone u trećem kolu Lige prvaka, a Marcelo je patentirao svoj način kako blokirati slobodni udarac.

Za Barcelonu je bio dosuđen slobodni udarac, a loptu je namjestio Luis Suarez. Lucidno je sve prevario Suarez i pucao po podu dok su svi igrači Intera odletjeli u zrak, ali nije prevario sjajnog Brozovića koji je namirisao ideju Urugvajca bacivši se iza živog zida i blokirao loptu.

I instantly love Brozovic this for this. pic.twitter.com/ZuB2JRkbf3