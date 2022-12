Erslan nakon pet teških rundi izgubio u meču za titulu KSW-a

Obećao je Ivan Erslan (31, 12-2) najveći ispit dosad i pravi slug fest, odradio je junački meč na pet rundi, ali nažalost nije uspio pobijediti Ibragima Chuzhigaeva (31, 17-5) koji je jednoglasnom odlukom sudaca ostao prvak poluteške kategorije KSW-a.

Prvu smo minutu gledali ispitivanje snaga, oprezna su bila oba borca, a nakon minute i pol pokušao je hrvatski borac s dugim front kickom. Mnogo su strpljenja pokazali u prvoj rundi, pokušavao je Chuzhigaev boksačkim kombinacijama pronaći rupu u obrani Erslana, ali to nije napravio. Neobično je za polutešku kategoriju poskakivao Čečen pod turskom zastavom, a nije publika odobravala. Bilo je to zagrijavanje za pravu tučnjavu koju smo gledali nakon toga.

Dobro je otvorio Ivan drugu rundu i napao Chuzhigaeva, ali nije slučajno baš Chuzhigaev pobijedio dugo neporaženog Narkuna. Prvo je odlično prevario Erslana sa spinning back fistom i dobro ga uzdrmao na žici, ali sve je preživio hrvatski borac i vratio se u život. No, minutu i pol prije kraja runde opet je kroše sjeo na Erslanovu bradu, a Ivan je završio na podu. No, i to je uspio prevladati, nakon svih problema u drugoj rundi još se jednom pridigao i pokazao koliko je spreman te kakvo srce ima.

Otvorio je dobro hrvatski borac i treću rundu, nekoliko puta pogodio Ibragima koji ga je nakon toga samo htio isprovocirati i malo ‘zaplesao’. Ali pokazao je i Čečen kako je čvrst te je preživio opasnu minutu i tri krošea praktički bez bloka u bradu, a nakon toga je Erslanu dva puta ispala guma za zube. Išla je runda na mlin Erslanu, a onda je minutu prije kraja preživio još jednu tešku situaciju i još jedan teški spinning back fist koji je zatresao Erslana. Ali obrovačka je to glava, koja sto puta pada i sto jedan put se uzdiže.

Prvi put u karijeri otišao je borac iz zagrebačkog American Top Teama u tzv. championship runde (op. a. četvrtu i petu rundu), a opet je Erslan pokušao eksplozivno napasti Chuzhigaeva, ali završili su gotovo svi njegovi udarci u bloku. A Čečen je pokazao koliko dobar može biti na žici i opet boksačkim tehnikama pronašao pukotinu u bloku Erslana koji je ponovno sve preživio i otišao u petu rundu.

I pokušao je to napraviti u petoj rundi, nekoliko je puta dobro desnim krošeom prošao kroz blok Čečena, ali nikako ga nije uspijevao uzdrmati. Napadao je, ali kako su i komentatori istaknuli, mnogo bi boraca palo nakon nekih udaraca, ali ne i Chuzhigaev. Meč je otišao sve do sudačke odluke, a jednoglasnom su odlukom (49-46, 49-45, 48-47) suci odlučili da je Ibragim Chuzhigaev i dalje prvak poluteške kategorije KSW-a.

