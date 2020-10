Erslan napada KSW-ovu titulu!

Najbolji hrvatski borac u poluteškoj kategoriji Ivan Erslan (28) dobio je priliku koju je čekao! Već će 14. studenog napasti titulu prvaka poluteške kategorije KSW-a protiv Poljaka Tomasza Narkuna (30)

<p>Novi hrvatski prvak je na putu! Dok <strong>Roberto Soldić </strong>(25) nosi titulu prvaka velter kategorije <strong>KSW</strong>-a, <strong>Ivan Erslan </strong>(28) ima veliku priliku pridružiti mu se na popisu najboljih u poljskoj organizaciji. Borca iz Obrovca čeka velika borba i to 14. studenog u poljskoj Varšavi gdje će se boriti protiv aktualnog prvaka u poluteškoj kategoriji i domaćeg borca <strong>Tomasza Narkuna </strong>(30).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Ivanom Erslanom</strong></p><p>Narkun je posljednji put bio u kavezu prije godinu dana kad je slavio protiv Przemyslawa <strong>Mysiale </strong>nakon što je 'zaključao giljotinu' i prisilio ga na predaju, a prije toga je pokušao osvojiti i pojas u teškoj kategoriji, ali je izgubio sudačkom odlukom od Philipa <strong>De Friesa</strong>. U karijeri ima 17 pobjeda te tri poraza, a čak je 13 puta slavio polugom. </p><p>Ivan će morati dobro pripaziti na hrvačke tehnike poljskog prvaka jer ima crni pojas u BJJ-u te je osvajač mnogih grappling natjecanja. No, svjesni su toga u <strong>American</strong> <strong>Top Teamu </strong>te se Ivan sa Draženom <strong>Forgačem</strong>, Sašom <strong>Drobcem </strong>i sparing partnerima priprema za pohod na vrh.</p><p>Podsjetimo, Ivan je posljednju borbu odradio krajem srpnja ove godine kad je na trećoj FNC priredbi brutalnim nokautom 'uspavao' Jusufa <strong>Hajrovića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brutalni nokaut Erslana protiv Hajrovića</strong></p><p>Prema <a href="https://www.sherdog.com/events/KSW-56-87766" target="_blank">Sherdogu </a>i <a href="https://www.tapology.com/fightcenter/bouts/529513-ksw-56-tomasz-zyrafa-narkun-vs-ivan-erslan" target="_blank">Tapologyju</a>, bit će to naslovna borba večeri, a na priredbi bi se trebao boriti i naš Roberto Soldić čiji protivnik zasad nije poznat.</p>