Erste Plava liga u Čakovcu: Oni najbolji izborili finale u Zagrebu

Učenici i Učenice iz Međimurja i okolnih županija okupili su se na novim kvalifikacijama Erste Plave lige održanim u Čakovcu. Tamo su se natjecali u utrkama na 60, 300 i 600 metara, skoku u dalj i bacanju kugle te vortexa.

Najboljih dvoje u svakoj disciplini izborilo je mjesto na finalu natjecanja koje će se održati 9. rujna u Zagrebu, u sklopu Memorijala Borisa Hanžekovića.

Posebnu pozornost je brojnošću i klupskim obilježjima privukla skupina djece okupljena oko trenera Matije Grabrovečkog, čijim je najmlađim atletičarima Erste Plava liga postalo nezaobilazno natjecanje.

- Doveo sam 15 djece iz Zaboka. Većinom su to učenici osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog iz Zaboka, ali ima ih i iz Oroslavlja, Velikog Trgovišća i Krapine. Već četiri godine dovodim djecu na Erste Plavu ligu jer je ovo natjecanje koje je prilagođeno njihovom uzrastu. Djeci se dopušta malo više slobode, opuštena su i to je za njih jako dobro. Dođu na ovo natjecanje i neki poznati sportaši, djeca se druže s njima i to im bude jako zanimljivo. Mislim da baš tako trebaju izgledati natjecanja školaraca. Zato posebno vodim računa o tome da onim klincima koji prvi put dođu na trening ili su manje na treningu upravo Erste Plava liga bude jedno od prvih natjecanja jer im to olakšava prilagodbu sportu i natjecanjima. Najzanimljivije discipline na Erste Plavoj ligi su im vortex i skok u dalj, iako je nekima draže trčanje - rekao je Matija Grabrovečki, predsjednik i trener u AK Zabok.

Njegovo oduševljenje Erste Plavom ligom dijele i njegovi učenici.

- Dolazim na Erste Plavu ligu jer je to zabavno i jer se volim natjecati. U klubu treniram trčanje na 60 metara i vortex, a u istim sam disciplinama nastupao i ovdje. Mislim da se djeca moraju baviti sportom. Moramo se kretati kako bi bili zdravi - rekao je Matej Ciglar, učenik trećeg razreda.

Blaž Grabušić, također učenik trećeg razreda, obožava atletiku.

- Drugi put sam na Erste Plavoj ligi, bacao sam ovdje vortex i trčao na 300 metara. Dolazim na ovo natjecanje jer mi je zabavno. Treniram razne discipline i mislim da je jako važno da se djeca bave sportom i da budu aktivna - rekao je.

Erste Plave liga 2023 nastavlja se kvalifikacijama u Rijeci 25. svibnja.

