Uz maksimalan učinak od četiri pobjede iz četiri utakmice, prvo mjesto u skupini i sjajnu gol razliku 12:3, hrvatska mlada reprezentacija zaključila je rujanski i listopadski ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo U-21, a stopostotan učinak pokušat će zadržati i u studenom.

Mini 'vatreni' već u četvrtak u Puli dočekuju posljednju Estoniju koja je i dalje bez gola, a tri dana kasnije gostuju u Riedu kod Austrije. Utakmicu su najavili Boško Šutalo i Antonio Marin.

- Imamo četiri pobjede u prve četiri utakmice. Maksimalan broj bodova, želimo tako nastaviti. Čekaju nas dvije bitne utakmice, želimo uzeti svih šest bodova kako bismo nastavili svoj put prema Euru. Na treninzima se dobro radi, radimo analize. Atmosfera je odlična - kazao je mladi stoper Atalante Boško Šutalo.

Mladi reprezentativci bi protiv Estonije trebali zadržati stopostotni učinak i bez nekih većih problema doći do pete pobjede. Bez ikakvog podcjenjivanja, ali obzirom na razliku u kvaliteti, sve ostalo bi bilo debakl. Estonci su zakucani za dno nakon pet utakmica s gol razlikom 0:17! Bit će to prilika za štimanje nišanskih sprava, ali i prilika za one igrače koji su manje igrali u prethodnim susretima. No, susret protiv Austrije je druga priča. Austrijanci imaju tri boda manje od Hrvatske uz utakmicu više i oni su nam, uz Norvešku, glavni konkurenti za prvo mjesto. Ako Bišćanovi izabranici i njih pobijede, sa šest pobjeda iz šest utakmica napravili bi čudesan posao.

- Estonci su zadnji, nisu zabili nijedan gol. Ali ne smijemo se opustiti, moramo ući maksimalno ozbiljno, dodatno se motivirati i uzeti sva tri boda. Fokusirani smo na Estoniju, ali u mislima nam je utakmica protiv Austrije. Protiv Norveške je bilo jako teško, to su nam izravni konkurenti za prvo mjesto. Neće biti lako, ali pripremit ćemo se.

Šutalo je jedan od igrača koji se preporodio od dolaska Igora Tudora na klupu Verone. Skupio je šest nastupa u Serie A i ima sve veću minutažu.

- Imamo odlične rezultate otkako je stigao Igor Tudor. Ekipa je dosta bolja, dobro se radi na treninzima. Tudor i Ivan Jurić imaju isti tip treniranja, ekipa je navikla na to pa sve ide prema svome planu. Dosta više igram, zadovoljan sam, moram nastaviti dalje igrati i još više kako bi bio spremniji.

Šutalo je igrač s najviše nastupa u reprezentaciji.

- Puno je tu novih igrača, na prvom okupljanju bilo je dosta novih imena. Ova generacija jako je dobra, možemo napraviti dobre stvari i parirati prošloj generaciji. Cilj nam je plasirati na Euro.

Koliko ti pomažu Igor Tudor i Igor Bišćan u tvome napretku?

- Dva Igora, dva stopera. Užitak mi je raditi s njima, dobivam dosta savjeta i što trebam popraviti u svojoj igri. To mi je dobro za daljnji napredak. Što više stopera imam u karijeri za trenere to bolje - zaključio je Šutalo.

Nakon njega je pred mikrofon stao krilni igrač Šibenika Antonio Marin.

- U čemu je tajna uspjeha u ovim kvalifikacijama? Svaku utakmicu smo išli sto posto na pobjedu, to smo ostvarili i nadam se da ćemo u novom ciklusu ostvariti sve pobjede. Imamo stvarno dobru ekipu. Cilj je plasirati se na Euro po mogućnosti bez dodatnih kvalifikacija - kazao je Antonio Marin (20).

Hrvatska je jedina u skupini s maksimalnim učinkom nakon četiri kola, a utakmica protiv Austrije bit će važna iz dva razloga. S nova tri boda došli bismo koračić od plasmana na Euro U-21, a uz to bi se odvojili od Austrijanaca koji su nam jedni od glavnih konkurenata za prvo mjesto.

- Ne stvara nam pritisak. Svaku utakmicu pripremamo se isto, idemo na pobjedu. Bit će teška utakmica, ali mislim da ćemo uzeti tri boda. Bišćan je odličan, imamo dobru komunikaciju.

Antonio Marin ove sezone konačno je podsjetio na partije iz mlađih kategorija Dinama. Stigao je u Šibenik, odigrao 15 utakmica u Prvoj HNL uz četiri gola i u potpunosti se preporodio.

- Šibenik ima drugu energiju, opuštenu. Svi su me prihvatili, grad, suigrači, uprava i uživam tamo. Jedva čekam doći na okupljanje reprezentacije i braniti boje Hrvatske.