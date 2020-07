Etičan prosvjed Bad Blue Boysa je neprocjenjiv doprinos društvu

Dinamo je trebao odabrati trenera bez tereta koji opterećuje Mamića. Stvar etike, stvar iznad morala. A postane li uobičajeno da navijači u etičkim utakmicama nadmoćno pobjeđuju klubove i saveze, neće biti dobro za društvo

<p>Da su dobra vremena, da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1500 eura, a minimalac tisuću, kulturni, uljuđeni prosvjed navijača Dinama bio bi vrijedan doprinos društvu. Znajući, ili s vrlo velikom vjerojatnošću pogotka iščekujući da nam se svijet sruši na glavu, mirni prosvjed Bad Blue Boysa koji je završio skupljanjem smeća je neprocjenjiv. Povod su Boysi, a isto vrijedi i za uljuđenu bitku Torcide sa Savezom.</p><p>Nikad nije lakše rasplamsavati emocije, pogotovo negativne, bijes, mržnju, prezir, nego za vrijeme krize. Nikad nije važnije biti etičan, etika je iznad morala!, nego u doba kad nezadovoljni samo čekaju da netko, nešto, inicira bijes. Prečesto stradaju nevini. U to doba mudrije bi bilo da Dinamo nije Mamiću dao klupu, to jest da je Mamić nije uzeo. Zato što može, pa makar mislio da u korist kluba mora.</p><p>Trebamo imati razumijevanja za mladenačke ludosti, i posrtanja. Mažnjavao čovjek kazetofone iz auta. Opet, kakve god da su hrvatske institucije, zaslužuju bolje. Ili, da drukčije formuliram, zar je moguće da stranka nema čovjeka istih sposobnosti koji je u mladosti bio prihvatljivije lud? Čak i da nema boljeg ili makar jednakog, Dinamo je trebao odabrati trenera bez tereta koji opterećuje Mamića. Stvar etike, stvar iznad morala.</p><p>Plemstvo obvezuje. Od klubova se ne očekuje da su plemstvo, ali ako ni zbog čega, zbog dobi njihovih lidera, prosječnog radnog iskustva, pozicija u firmama i forumima, standarde ponašanja morali bi diktirati klubovi. Klubovima se ništa ne bi smjelo moći prigovoriti.</p><p>Navijači su se svakako ponašali. Malo su huligani, malo sveci daruju krv ili za zdravstvo rade više nego sve institucije koje za to plaćamo zajedno. Postane li, ne mogu reći normalno, jer nije normalno da navijači u etičkim utakmicama redovito nadmoćno pobjeđuju klubove i saveze, postane li to uobičajeno, neće biti dobro za društvo. A Torcida u pravnom, institucionalnom fajtu sa Savezom, i Boysi s Dinamom, osvajaju javnost.</p><p>Vjerojatno nam slijedi razdoblje u kojem će solidarnost biti vrlina nad vrlinama. Možda čak ni jedinstvo cijelog naroda neće biti dovoljno da nas spasi od patnji. U svakoj krizi navijači prvi uskaču u rovove, što god rovovi bili. Najmanje što se od ostalih očekuje je da ih ne povrjeđuju.</p>