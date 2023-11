Šokantna ispovijest Etlingera: Pao sam na dopingu i živio na tabletama. Život mi se raspao

Prvo stepenicama do podruma, pa opet stepenicama do dvorane Hrvačkog kluba Lokomotiva. Iz svlačionice se čuju glasovi hrvača koji se spremaju na jutarnji trening u devet sati, a čeka ih ona prava, 'ruska' dvorana kakvu smo gledali u filmovima iz devedesetih. No, to nikome ne smeta, dapače, obiteljska atmosfera i veselje 'osjeti se u zraku'. Bio je to četvrtak, 16. studenog. Za neke dan kao i svaki drugi, ali ne i za Dominika Etlingera (31), hrvatskog hrvača koji je 17. studenog 2020. godine suspendiran na tri godine zbog korištenja nedozvoljenog sredstva.