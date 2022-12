Eto'o jedini vjerovao u Maroko: Smijali su mu se zbog prognoze, a sada su na korak do finala

Maroko i Kamerun igrat će finale Svjetskog prvenstva u Katru, s ozbiljnim izrazom lica najavio je rasplet SP-a u studenome Kamerunac Samuel Eto'o.

Bivši napadač Barcelone mnoge je tada iznenadio hrabrom izjavom za koju nitko nije smatrao da je moguće. Uz to, Eto'o je prognozirao kako će svi Afrikanci proći skupine, a da će osim Maroka i Kameruna, u polufinale ući i Senegal te "iznimka" Francuska.

Mjesec dana kasnije, Maroko je na korak do finala. Do ulaska ih dijeli utakmica s Francuskom. I nisu Marokanci slučajno došli do tuda. U skupini s Belgijom, Kanadom i Hrvatskom osvojili su sedam bodova, a pritom su pobijedili Belgiju i Kanadu, a remizirali s Hrvatskom.

Foto: fifa

U osmini finala na penale su savladali Španjolce, a u četvrtfinalu su golom En Nesyrija dobili Portugalce. Iduća prepreka su aktualni prvaci svijeta.

Foto: CARL RECINE

Ipak, njegova prognoza o Kamerunu kao drugom finalistu nije se ostvarila. Kamerun je "zapeo" u grupi s Brazilom, Srbijom i Švicarskom. Izgubili su od Švicarske da bi kasnije remizirali sa Srbijom. Pobjeda protiv Brazila nije im bila dovoljna za prolazak dalje.

Najčitaniji članci