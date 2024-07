Euro za zaborav. Ronaldo još u karijeri nije imao ovakav turnir!

Došao je na Europsko prvenstvo s velikim očekivanjima, proživljavao pravu dramu u osmini finala protiv Slovenije gdje je promašio penal, slomio se vidjevši majku, a onda ga i zabio u raspucavanju i ispričao se navijačima. Zabio je penal i protiv Francuske na isto mjesto, suci nisu sankcionirali njegovo zastajkivanje, ali na koncu ipak putuje kući.

Cristiano Ronaldo (39) nešto prije ponoći u Hamburgu nije plakao, već je tješio suigrača Pepea (41) koji se potpuno slomio. Skup je bio promašaj Joãa Félixa koji je pogodio stativu i pogurao Francuze u polufinale u utakmici koja je malo toga ponudila gledateljima.

- Nogomet je okrutan... i tuga je dio toga. Cilj nam je bio pobijediti za našu zemlju i donijeti radost našim ljudima. Prije pet dana smo pobijedili na jedanaesterce, a sada smo izgubili na jedanaesterce. To je okrutno. Najvažnije je da čestitam kolegama na predanosti igri - rekao je Pepe

Portugalska megazvijezda spustila je zastor na karijeru na europskim prvenstvima koja traje od 2004. Nastupio je šesti put na kontinentalnom natjecanju, ali neće ga pamtiti po dobru. Prvi put na velikom natjecanju, bilo to Europsko ili Svjetsko prvenstvo, nije zabio! A imao je puno toga na pladnju, uz penal i sedam slobodnjaka iz sjajnih pozicija. Pucao je na gol 23 puta, promašio pet stopostotnih prilika.

S obzirom na to da je ispao s turnira, ni on ni Pepe neće moći srušiti rekord najstarijeg strijelca u povijesti Eura, to će nakon gola u zadnjem kolu grupne faze u Leipzigu ostati hrvatska legenda Luka Modrić s 38 godina i 289 dana.

Ronaldu za utjehu ostaje da je asistencijom protiv Turske izbio na diobu prvog mjesta vječne ljestvice s Čehom Karelom Poborskym, obojica imaju po osam. S 14 golova Ronaldo je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti Eura, Michel Platini na drugom mjestu ima ih devet. Ronaldo je i igrač s najviše utakmica u povijesti Eura (30) ispred suigrača Pepea (23), zabio je i najviše penala na Eurima (tri) i igrao najviše minuta (2639).

