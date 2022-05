Europski prvak Šapina puna tri dana putuje iz Manchestera!? 'Glavno da je medalja uz mene'

Doček je trebao biti u ponedjeljak navečer. Njegovi su klupski kolege kući stigli tada i u utorak ujutro imali feštu u splitskom Marjanu. Ali Ivan Šapina, europski prvak u taekwondou, sa EP-a bi se trebao vratiti tek u srijedu oko podneva. Ne, EP nije bilo na Farskim Otocima niti u Kazahstanu nego u Manchesteru.

Pa što se dogodilo? Na aerodromu u Amsterdamu osoblje je štrajkalo pa je to izgledalo ovako:

- Došli smo u zračnu luku čak ne ni kasno predvečer i odmah nam je bilo sumnjivo da nije pisalo na kojem je izlazu naš let. Pa smo dobili informaciju da je odgođen za sat pa za dva sata i na kraju da je otkazan te smo otišli u hotel.

Drugi je dio delegacije sletio u Amsterdam kasno navečer i više nije bilo leta za Zagreb, niti ikoga na šalterima!? Pa su si pronašli hotel i otišli prenoćiti te u 5 ujutro dobili mail da imaju let u 6.30!? Na koji, dakako, nisu stigli pa su kupili karte za kasniji let kući. No, Šapina, s još petero boraca iz Zagreba i njihovim trenerima, nije uhvatio ni to.

- Ujutro smo odmah došli natrag na aerodrom nadajući se letu kući, ali svi su letovi bili popunjeni pa smo se vratili u isti hotel. I dobili iste sobe, haha!

Ali tu nije bio kraj mukama:

- Cijelo vrijeme nismo znali gdje će nam prtljaga, mislili smo da je smijemo uzeti, ali otišla je za Zagreb, a mi ostali samo s ruksakom, u jednoj majici. Pa smo morali u kupovinu gaćica, čarapa, četkica za zube...

Je li barem medalja uz vas ili je stigla u Zagreb prije njezina vlasnika?

- Medalja je cijelo vrijeme uz mene! A onda, kad smo se već našli u Amsterdamu, iskoristili smo vrijeme da odemo prošetati, razgledati grad, na ručak, kavu... I natrag u hotel pa valjda napokon kući. Doček? Srećom, na vrijeme smo javili da ne stižemo u planirano vrijeme, a vjerujem da će i ovako biti veselo kad stignemo - zaključio je Šapina.

Let za Beč je u srijedu u 6 ujutro pa ubrzo potom iz Beča u Zagreb, gdje bi trebali sletjeti nešto prije podneva. Tri dana nakon što je završilo Europsko prvenstvo.

