Everton je dao otkaz treneru koji nije volio Nikolu Vlašića...

Everton je kao klub u prethodnim godinama bio poznat po tome što baš puno i ne troši. Većinom su se oslanjali na svoju omladinsku školu, a ako bi baš morali, izdvojili bi podebljanu sumu za nekog igrača. To se sve promijenilo u posljednjih 5, 6 godina, a naročito u novije klupsko doba. Everton je ove i prošle sezone na pojačanja ukupno izdvojio 220 milijuna eura!

Došli su Lucas Digne, Andre Gomes, Iwobi, Kean, Delph. Rezultat svega toga? Karamele su prošle sezone osvojile osmo mjesto, a ove godine izgledaju neprepoznatljivo. Nakon 15 kola imaju tek 14 bodova i nalaze se na 18. mjestu.

Obzirom na ulaganja i rezultate, pravo čudo što je trener Marco Silva i dalje sjedio na klupi. Barem sve dok vlasnici nisu shvatili da 18. mjesto baš i nije neka blagodat. Everton je potvrdio kako su otpustili Portugalca koji je na klupi bio od svibnja 2018. godine kada je zamijenio Ronalda Koemana koji je tada također 'fasovao' zbog loših rezultata.

Everton have confirmed the sacking of manager Marco Silva 🚨 pic.twitter.com/cbtOGT8tdJ