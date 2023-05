Everton na krilima McNeila u gostima 'petardirao' Brighton

Nakon skoro dva mjeseca nogometaši Evertona su pobijedili u engleskoj Premier ligi, na gostovanju su u 35. kolu svladali Brighton 5-1 (3-0). Evertonu je ova pobjeda iznimno važna, jer je klub iz Liverpoola napustio pretposljednje mjesto na ljestvici, a izašao je i iz zone ispadanja.

U pola sata igre je Abdoulaye Doucoure zabio dva gola u pola sata igre. Prvi je dao nakon samo 33 sekunde što je najbrži ovosezonski gol u Premier ligi. U 35. minuti je golman Steele skrenuo loptu u svoju mrežu nakon što je loše procijenio 'ubačaj' s lijeve strane, a iako se Brighton nakon toga pokušao vratiti u susret te je napadao, nije bio ni blizu preokreta.

Do kraja je još McNeil zabio dva gola za Everton, dok je strijelac počasnog gola za domaći sastav bio Argentinac MacAllister. Everton je tako stigao do druge ovosezonske pobjede u gostima i došao do važnih bodova u borbi za ostanak, a Brighton je ostao na sedmom mjestu ljestvice.

