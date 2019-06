Evertonovi navijači plaču zbog Vlašića: Šteta, bit će igračina!

U jeku Europskog prvenstva do 21 godine za nogometaše, dan nakon što je zabio gol Rumunjskoj u teškom porazu Hrvatske u prvoj utakmici u San Marinu (4-1), Nikola Vlašić i službeno je postao igrač CSKA Moskve, koji ga je otkupio od Evertona za 15 milijuna eura.

Splićanin je bivšem klubu Hajduku priskrbio novih 1,5 milijuna eura, a navijači premijerligaškog kluba žale za odlukom vodstva kluba da se odreknu talentiranoga hrvatskog nogometaša.

"Ludi smo što smo ga pustili", napisao je jedan navijač na Twitteru.

Vlašić je za Everton u sezoni 2017/18. odigrao svega 19 utakmiac i zabio dva gola uz jednu asistenciju. U Rusiji se preporodio odigravši prošle sezone 31 utakmicu uz osam golova (jedan Real Madridu) i sedam asistencija.

Evo i još nekih komentara Evertonovih navijača o transferu:

"Bio bi dobar igrač za nas. Nažalost, ispao je žrtva previranja s Koemanom i Allardyceom. Dobro se snašao u CSKA i ne možete ga kriviti što je želio ostati."

"Hrvati znaju prepoznati dobrog igrača i cijene ga, mogao bi biti velika zvijezda u budućnosti. Ali nema smisla držati nesretnog igrača koji budućnost vidi drugdje."

"Kakva šteta i gubitak što je otišao. Bio je žrtva kaotične sezone u kojoj je došao. Stvarno je talentiran igrač i volio sam ga gledati na Goodisonu. Bit će velika zvijezda hrvatske reprezentacije."

"Razočaran sam što se stvari nisu dobro razvijale za njega u Evertonu. Očito je talentiran i šteta što smo vidjeli samo naznake njegove dobre igre u lošoj sezoni za nas. Očito se odlučio za prelazak nakon uspješne sezone u Rusiji. Volio bih da je dobio šansu u pripremama za novu sezonu pod trenerom Marcom Silvom."

"Nismo ga smjeli dati za siću samo zato što ga ruski klub želi. Trebali smo čekati da dobijemo 30 milijuna funti uz postotak od budućeg transfera ili ga ne prodati nikako."

"Zaslužio je pravu šansu. Šteta što smo ga prodali."

"Uvijek mi se sviđao. Jako je pametan igrač koji nije klasično krilo, nego igra i u sredini. Strašno mi je žao što ide, mislim da bi iduće dvije, tri sezone mogao igrati na visokom nivou."

Vlasic could have been a good player for us, unfortunately for him i think he's been scarred with the turmoil of the Koeman and Allardyce reign. He's settled at CSKA and you cant blame him for wanting to stay. Similar with Gomes wanting to join us. — Gary Savage (@sav4efc) 19. lipnja 2019.

Shame to see Vlasic go. Croatia know a good player when they see one and they clearly rate him. Could be a big star in future. But pointless hanging on to an unhappy player who sees his future elsewhere I guess — Trevor McKinlay (@TrevorMcKinlay) 19. lipnja 2019.

What a shame and a waste that Vlasic has left Everton for CSKA Moscow.



Never set the world alight for us but he was a victim of a shambolic season when he first came in. Really talented player who I loved watching at Goodison. He'll go on to be a top star for Croatia IMO. — Ell Bretland (@EllBretland) 19. lipnja 2019.

£15M for Vlasic. Disappointed it never worked out for him. Clearly talented, sadly we only saw it in glimpses during a woeful season. His mind was clearly made after a successful season in Russia but I would’ve liked to have seen him given a chance pre-season under Silva. #EFC — The-Toffees.com (@thetoffees_com) 19. lipnja 2019.

Crazy how we’re letting Vlasic go. — efcplayers (@efcplayers) 18. lipnja 2019.

Nikola Vlasic is far too good and too young for Everton to cash in right now.



And we especially shouldn't be accepting lower than what he's worth purely because some skint Russian club want him.



Hold out until we get 30m+ AND a sell on clause or don't sell at all. — Clements 2.0 (@EfcTone) 18. lipnja 2019.