Evo ga, konačno! Pjaca nakon godinu i pol dana postigao gol

Hrvatski reprezentativac Marko Pjaca postigao je gol u susretu svojeg Anderlechta protiv Eupena u okviru 27. kola Jupiler lige. Pjaca je zabio za 3-0 na asistenciju Vlapa, a bio je to njegov prvi gol nakon godinu i pol dana!

Stvari su krenule nizbrdo onda kada se ozlijedio na poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Estonije u ožujku 2017. godine.

Malo prije toga ostvario je transfer karijere kada je iz Dinama prešao u Juventus za 23 milijuna eura zbog čega je odbio tadašnjeg dugogodišnjeg sportskog direktora AC Milana Adriana Gallianija, koji je osobno došao po njega u Zagreb.

Pjaca nakon te ozljede nikad nije bio onaj stari. Pokušao je posudbama u Schalke i Fiorentinu, ali nikako nije mogao uhvatiti onu staru formu i pravi ritam.

Sve do dolaska u Anderlecht, čini se. Pjaca je u redove belgijskog velikana stigao u zimskom prijelaznom roku i u trećem nastupu došao do prvijenca! Bio mu je to prvi pogodak nakon godinu i pol dana, a proslavio ga je sa stilom. Vidjelo se koliko mu znači.

Posljednji gol zabio je protiv SPAL-a u rujnu 2018. godine u dresu Fiorentine kada je na istoj utakmici ostvario i asistenciju Federicu Chiesi. Od tada traje njegovo zatišje.

Sada je konačno postigao toliko željeni gol i nadamo se da će uskoro uslijediti još jedan. I još jedan. Hrvatskoj reprezentaciji potreban je Pjaca u pravoj formi.