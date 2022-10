Evo gdje gledati: Čilić protiv Đokovića za naslov, Jadranski derbi i bitka za Manchester...

Nedjelja je dan za odmaranje, a danas je i sportski dan iz snova. Pregršt fantastičnih utakmica je na repertoaru. Na vama je samo da si osigurate slobodan naslonjač i daljinski.

Hajduk i Rijeka sučelit će se od 15 sati na Rujevici. Novi Jadranski derbi, drugi čin ove sezone, a ukupno 104. No, nema više tog sjaja i uzbuđenja jer Rijeka je na dnu ljestvice. Razliku u kvalitetu vidjeli smo prije nešto više od dva tjedna kada su Splićani na Poljudu rutinski slavili 2-0. Moglo je biti i uvjerljivije.

Riječani su nakupili šest bodova u deset utakmica i manje bodova ima samo posljednja Gorica (pet). Do jedine pobjede u sezoni došli su u prvom kolu protiv Šibenika i to je to. Nakon toga uslijedila je ogromna kriza iz koje klub nije uspio izvući niti Dragan Tadić, a niti Budicin. Došao je Serse Cosmi, ali pomaka nema. No, koliko god tužno i bolno izgledalo iz riječke perspektive, neće dovijeka trajati. Ova momčad ima kvalitetu, ali treba im jedna pobjeda koja će ih razbuditi i vratiti im samopouzdanje. Priliku imaju danas.

S druge strane, i Hajduk je u krizi. No, kada usporedimo ove dvije momčadi, ciljevi su drugačiji. Splićani su najavljivali pohod na naslov, a već sada kaskaju 14 bodova za Dinamom uz dvije utakmice manje. Valdas Dambrauskas platio je cijenu krize, naslijedio ga je Mislav Karoglan koji je debitirao upravo protiv Rijeke pobjedom, ali bodove mu je uzela Istra na Poljudu (2-2). Na reprezentativnu stanku otišli su u turobnoj atmosferi i zato je Jadranski derbi prilika da se vrate na pobjednički kolosijek, ali i da povrate pozitivnu atmosferu. A i drugo mjesto im izmiče. Prijenos je dostupan svima jer utakmica je od 15 sati na HRT2!

Manchester City prethodnih godina ustalio se kao šef u gradu, a tu titulu pokušat će potvrditi i danas od 15 sati kada nas očekuje veliki mančesterski derbi. Građani su na drugom mjestu s pet bodova više od Uniteda i sa statusom najvećih favorita za obranu naslova. Prošle sezone slavili su u oba gradska derbija, no ovaj put sučelit će se s jednim drugačijim Unitedom.

Konačno imaju glavu i rep i konačno igraju sukladno kvaliteti. Imali su etiketu skupe i precijenjene momčadi, ali Erik Ten Hag našao je način kako od tih skupih pojedinaca stvoriti kolektiv. Nakon dva poraza na otvaranju sezone, 'crveni vragovi' u nizu su od četiri pobjede. Slavili su protiv Arsenala u prošlom kolu, no sada ih čeka najteži izazov. Ako i njega polože uspješno, ovaj United mogao bi daleko ove sezone.

Prijenos je na Areni Sport 3.

Turnir u Tel Avivu ove godine se vratio na ATP tour nakon 26 godina izbivanja. I odmah spektakl u finalu. Od 17.30 će se za titulu boriti Marin Čilić i Novak Đoković! Hrvatski tenisač lovi 21. naslov u karijeri, a Nole 89. Bit će im to 21. dvoboj u karijeri. Dugo godina srpski tenisač bio je nerješiva prepreka za hrvatskog tenisača.

Prije šest godina, nakon 14 uzastopnih poraza, konačno je pronašao lijek za Đokovića. Ipak, nije ni to donijelo neki pomak. Novak je slavio ukupno 18 puta, Marin dvaput, a posljednja pobjeda itekako je bila slatka. Prije četiri godine pobijedio je današnjeg suparnika u finalu Queensa, što je bio njihov posljednji meč u finalu nekog turnira. Posljednji put su zajedno lupali loptice u prosincu prošle godine kada je Đoković slavio u Davis Cupu.

Marin je u karijeri osvojio Davis Cup, US Open i jedan Masters 1000. Dakle, sve o čemu sanja jedan tenisač. U veteranskim je godinama, ne mora se više nikome dokazivati, već samo uživati u tenisu. I to radi posljednjih godinu dana. Ušao je u polufinale Roland Garrosa, odigrao odličan US Open i sada ima priliku osvojiti prvi naslov ove godine. I to protiv jednog od najvećih u povijesti. Slađe ne može.

I zato, svi uz male ekrane od 17.30. Novi teniski spektakl i 21. čin. Prijenos je na Sport Klubu 1.

