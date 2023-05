Evo gdje gledati finale Kupa između Hajduka i Šibenika

Hajduk i Šibenik večeras od 19 sati na Rujevici igraju finale Hrvatskog nogometnog kupa.

Jedna utakmica, 90 ili 120 minuta, pa možda i penali. I zato je baš sve moguće, bez obzira na značajnu razliku u kvaliteti branitelja titule i budućeg drugoligaša.

Hajduku 13., Šibeniku 2. finale

Hajduk je, podsjetimo, sedam puta digao Rabuzinovo sunce, a još je pet puta zapinjao na zadnjoj prepreci. Ovo će mu biti 13. finale.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šibenik, s druge strane, traži prvu titulu iz drugog finala, a u debitantskom nastupu u finalu izgubio je baš od Hajduka. No, bila su to vremena kada se igralo na dvije utakmice (do 2014.). Možda je sad vrijeme za revanš!

Što kažu treneri uoči finala?

- Došli smo do za nas ključne utakmice, što pričamo tjednima. Momčad je mirna, odigrali smo dobrih utakmica i dolazimo puni samopouzdanja u našu kvalitetu. Jedna utakmica, znamo što je to. Razlika u kvaliteti, formi, sve je to nebitno. U prošlosti imamo puno primjera. Imamo još jedan, zadnji trening. Bit će odlična atmosfera jer ovo su odlične utakmice. Napravit ćemo sve s naše strane da ih dobijemo. Dosta smo puta igrali s njima i uvijek je bilo gusto. Razlika u kvaliteti pada u vodu u jednoj utakmici. Na nama je da naše trenutke realiziramo i da budemo mirni - najavio je susret Ivan Leko.

- U finalu smo, najvažnije je da dobro odigramo. Ono što je bilo u prvenstvu je prošlo i gledamo pozitivno. Prošli smo vikend bili depresivni, ali momčad je spremna i zna što treba raditi. Mislim da to možemo, jedna je utakmica i to je izazov. Nismo favoriti, svi će reći da je 90-10 za Hajduk, ali želimo iskoristiti tih 10 posto šanse - kazao je Damir Čanadi.

Gdje gledati finale Kupa: Hajduk - Šibenik?

Utakmica na Rujevici počinje u 19 sati uz izravan prijenos na MAXSportu 1.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tko sudi finale Kupa?

Finale sudi Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a pomagati će mu Sanja Rođak Karšić (Podravske Sesvete), Vedran Đurak (Sv. Ivan Zelina) i Patrik Kolarić (Čakovec), dok su za VAR zaduženi Fran Jović (Zagreb) i Bojan Zobenica (Velika Gorica). Delegat susreta je Ivan Vukojević (Zagreb), a kontrolor suđenja je Tomislav Petrović (Osijek).

Hrvatski sudac elitne skupine ove je sezone sudio dva ligaška ogleda Šibenika i Hajduka, oba na Šubićevcu. Prva je utakmica završila remijem 1-1 (9. kolo), a drugu je Hajduk dobio 3-2 (27. kolo).