Evo gdje gledati novi okršaj Zagreba i Nexea u prvenstvu

PPD Zagreb i Nexe od 20 sati u Kutiji šibica igraju utakmicu playoffa za prvaka Hrvatske. Prijenos će biti na HRT-u 2. U pobjedama je 1-1, a prvak će biti klub koji dođe do tri pobjede. Zagreb je prošlog vikenda pobijedio Nexe 30-27 i osvojio Kup.

POGLEDAJTE VIDEO: Doček rukometašima Nexea

- Serija utakmica s Nexeom se nastavlja. Ovo će biti treći takav susret u jako malo vremena i to nikad nije lako igrati niti jednoj momčadi, kako nama tako ni njima. Naprosto se teško pripremati za jednog te istog protivnika svakih par dana. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, tenzije su visoke. Pobjednik sutrašnje utakmice dobiti će značajnu prednost - rekao je trener Zagreba Ivica Obrvan pa dodao:

- Mi igramo kod kuće, na našem terenu, igrači su nam puni samopouzdanja i nakon osvojenog Kupa Hrvatske mislim da smo ipak favoriti u ovoj utakmici. Vjerujem da ćemo pronaći dodatne rezerve u motivu da pružimo dobru igru i zabilježimo vrlo važnu pobjedu koja će nas dovesti korak do osvajanja naslova prvaka Hrvatske.

Svoje viđenje dao je i kapetan "zagrebaša" David Mandić.

- Kao što je trener i rekao, nije nimalo lako tri puta zaredom igrati s istim klubom. Pripremaš se za iste ljude, gledaš isti video, iste akcije i to je svakako jedna neuobičajena, pomalo i dosadna, a opet stresna situacija. Dodatnu snagu daje nam to što smo osvojili Kup i silno smo motivirani da i prvenstvo privedemo kraju na najbolji mogući način. Mislim da smo blagi favoriti jer se nalazimo u boljem trenutku nakon osvajanja Kupa, a i igrat ćemo sutrašnji dvoboj pred našom publikom što nam daje dodatnu snagu - rekao je hrvatski reprezentativac pa dodao:

- Mislim da nekih velikih iznenađenja ne bi trebalo biti, jedni druge poznajemo i predobro. Smatram da je recept za pobjedu ponoviti partiju iz finala Kupa, gdje smo odigrali jako čvrstu utakmicu. S druge strane sigurno je da će i oni doći maksimalno motivirani jer je stanje na tablici izjednačeno, a oni bi eventualnom pobjedom sutra doveli sebe u poziciju da pred svojim navijačima igraju za naslov prvaka. Motiva im neće faliti, u to sam siguran, ali neće niti nama.

Uoči nadolazećeg susreta trener Nexea Branko Tamše zahvalio se navijačima na podršci te je rekao da će dati svoj maksimum.

- U kratkom periodu smo već odigrali tri utakmice sa Zagrebom. Jednu smo dobili, a dvije izgubili. Nažalost, u finalu Kupa, dobro smo krenuli u prvo poluvrijeme, imali ideju, dobri smo bili u tranziciji i obrani, ali u drugom dijelu nismo iskoristili šansu kad smo mogli zabiti na prazan gol. Zagreb je s iskustvom i znanjem preokrenuo u svoju korist. Bilo je neizvjesno do kraja, ali sada moramo gledati dalje. Sigurno da imamo iskustvo više. Nema tu puno tajni, znamo skoro sve kako će biti, a dosta toga ovisi i dobrom danu ekipe. Prije serije za prvaka već sam bio rekao da je Zagreb favorit kao vječiti prvak. Moramo biti maksimalni ako želimo bilo što napraviti pa tako i razmišljamo - kazao je Branko Tamše.

Nexe ima veliku podršku navijača

- Prije svega sam zahvalan ljudima koji nas prate. to je dokaz da smo dobro radili. Ljudi vole Nexe i to mi je najbitnije. Na nama je da to opravdamo. Probat ćemo im vratiti to kroz utakmice. Nešto smo im već dali, ali oni nama još vise. Nadam se da ćemo ih razveseliti - rekao je Tamše nakon čega se osvrnuo na gust raspored:

- Htio sam reći da smo tijekom sezone bili u teškom ritmu. S jedne strane je to dobro, ali lakše bi nam bilo da imamo tjedan dana pauze između utakmica. Moramo još do kraja izdržati 14 dana i nećemo posustati.

Prije dva tjedna prvenstvene utakmice nisu se prenosile zbog čega su Našičani bili ljutiti.

- Mislim da smo zaslužili da se te utakmice prenose na HRT-u. To zaslužuju svi oni koji prate rukomet, ne samo u Hrvatskoj nego i širom Europe, kao primjerice u mojoj Sloveniji - zaključio je Tamše.

