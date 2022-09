Evo gdje gledati spektakl u Splitu: Hrvati i Mađari za zlato

S ponistre se vidi zlato, tako blizu, a još bliže bit će, nadamo se, večeras. Karte su odavno rasprodane, Spaladium Arena bit će krcata, a da kojim slučajem presele bazen na Poljud, ni to ne bi bilo dovoljno za sve zainteresirane. Bit će to spektakl kakav su Hrvatska, Split i hrvatski vaterpolo odavno čekali i koji nam je trebao.

Mjesec dana paklenih priprema, brojni treninzi i pripremne utakmice stat će u večerašnje 32 minute. Mjesto događanja Spaladium Arena, a glavni akteri Hrvatska i Mađarska koje će se boriti za europsko zlato.

Naši vaterpolisti su prije dva dana u čudesnoj atmosferi pobijedili Italiju 11-10 i najavili spektakl u finalu, a Mađari su iznenadili Španjolsku (11-10). Ove dvije reprezentacije posljednji put su se u finalu susrele prije pet godina u Budimpešti kada samo ih srušili pred njihovim navijačima i osvojili svjetsko zlato.

Barakude su se četvrti put plasirale u finale Europskog prvenstva, 1999. smo izgubili Mađarske, a četiri godine kasnije od Srbije i Crne Gore. Na Krovu Europe bili smo prije 12 godina kada se prvenstvo igralo u Zagrebu. Osvajali smo bronce, ali do danas nismo uspjeli do finala. Mađari su 13 puta bili najbolji u Europi, ali većina tih zlatnih medalja došla je kada je vaterpolo bio tek u povojima i to od kraja 20-ih pa nadalje. Posljednji put su finale igrali prije dvije godine i slavili pred svojim navijačima.

- Finale je uvijek 50-50 ali zbog ambijenta i špurijusa neka bude opet 55-45 za nas. Strašno je velika razlika zlatna i srebrna medalja. Imam i zlato i srebro, imam i olimpijsko srebro, međutim, znam koliko sam bio tužan nakon te utakmice i ne želim da mi sutra budemo tužni, bez obzira kako utakmica završila. Moramo biti ponosni, moramo dati zadnji atom snage da odemo do kraja - rekao je izbornik Ivica Tucak pa se okrenuo Mađarima.

- Svi oni ulaze na poziciju beka po potrebi i to je pravo bogatstvo za nas. Bit će fizički zahtjevna utakmica, potrošnja na razini Italije, a ono što ćemo morati napraviti ako želimo dobiti, a želimo, moramo imati čvrsti blok, moramo biti agresivni u zonskoj obrani pod cijenu ne znam koliko isključenja. Neka, ići ćemo vani, imamo 5-6 bekova, branimo se odlično s igračem manje, to je naš najbolji segment igre i ključ sutrašnjeg uspjeha. Jednu utakmicu možete dobiti napadom, ali turnir se dobiva obranom. To su riječi velikih trenera, to su neki aksiomi sporta. Kao što je rekao srpski trener Svetislav Pešić, reprezentaciju ne čini 12 najboljih igrača nego 12 koji najbolje funkcioniraju izmetu sebe. Mi smo to uspjeli. Nakon utakmice i na večeri nije se muha čula, koncentrirani i mirni, vjerujemo u zlato...

A vjerujemo i mi. Cijela Hrvatska i devet tisuća duša koje će od prve do posljednje minute gromoglasnim hukom nositi naše reprezentativce do zlata.

Veliko finale igra se od 20.30 uz prijenos na HRT2.

