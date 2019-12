Evo gdje gledati spektakularni NBA Božić sa 13 sati košarke!

Mir, radost, obitelj i... NBA! Svaki Božić u najpoznatijoj sportskoj ligi planete i košarkaški je praznik. Inače, u LA-ju će to biti i 'Hrvatska večer' pa je Ivica Zubac suigrače i trenere učio da gledatelje pozovu na hrvatskom jeziku!

I ovog nas Božića čeka pet utakmica 'zalijepljenih' jedna na drugu. Ako mislite da ste pravi i pošteni NBA fanatik onda ćete obitelji (ili samo sebi na laptopu, tabletu, smartphoenu...) priuštiti - 13 sati NBA košarke 'u šutu'.

Na rasporedu je pet utakmica zaredom. HTV2 prenosi onu od 23 sata, a ArenaSport1 prenosi - sve redom. Od 18:00 dok doslovno ne pukne zora. Evo rasporeda Božićnog NBA ludila.

18:00 Toronto vs Boston

Branitelj naslova čeka najtrofejniju momčad NBA povijesti. Kawhi više nije u Kanadi, ali ovo su konkurenti boriti za finale konferencije. Boston je u nizu od tri pobjede, a Toronto ima pet pobjeda zaredom. Protiv Dallasa su dvije minute prije kraja treće četvrtine gubili 30 poena razlike, da na kraju pobijedili bez produžetaka. Lowry i Kemba, duel sjajnih play-makera.

20:30 Philadelphia vs Milwaukee

Foto: Jeff Hanisch

Drugi veliki derbi Istoka. Joel Embiid čeka 'Greek Freaka' Giannisa! Bucksi su na vrhu lige, imaju tri pobjede zaredom među kojima i onu nad Lakersima. Sixersi žele finale konferencije, konačnu potvrdu generacije pune velikih imena, ali zasad neispunjenih velikih očekivanja. Ovo će biti čudesno dobra utakmica u zajamčeno uzavreloj atmosferi 'Grada bratske ljubavi'.

23:00 Golden State vs Houston

Jedna od dvije NBA Xmass utakmice u kojoj zapravo neke dileme o konačnom pobjedniku nema. GSW je bremenit ozljedama i izostancima košarkaškog čarobnjaka Stepha Currya i njegovog 'splash brothera' Klaya Thompsona. Ni Durant više nije Warrior pa će James Harden, Russell Westbrook i ostatak teksaške ekipe lako nakantati momčad koja je obilježila NBA desetljeće na izmaku.

02:00 Lakers vs Clippers

Foto: Russell Isabella

Najslađa Božićna poslastica! Ivica Zubac protiv bivšeg kluba, Anthony Davis u svom prvom LA derbiju, Paul George brani čast Clippersa. Nadajmo se da ozljede s parketa neće maknuti najveće: LeBrona i Kawhija Leonarda koji je osvajao sa Spursima, prošle sezone donio naslov Torontu, a sad ga je došao donijeti i manje famoznom dijelu Los Angelesa! 'Ko može nek ostane budan jer ovo će biti - mega spektakl!

04:30 Denver vs New Orleans

Realno, slično priči GSW vs Rockets. Teoretski je ovo trebao biti derbi, ali kad je 'Obrva' Davis otišao u LA Lakerse družba iz New Orleansa očekivano je spustila letvicu očekivanja. Liga je htjela da se na Božić gleda rookie-senzaciju Ziona Williamsona no dečko je ozlijedio koljeno. Colorado će guštati u još jednoj pobjedi Nikole Jokića, Paula Millsapa, Jamala Murraya i ostalih Nuggetsa koji oduševljavaju i atraktivnom košarkom i sjajnim rezultatima,

