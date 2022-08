Evo gdje možete gledati uzvrat 3. pretkola Dinamo - Ludogorec

Dinamo i Ludogorec danas od 20 sati igraju uzvratni dvoboj 3. pretkola Lige prvaka, a 'modri' iz Bugarske brane gol prednosti (2-1) u borbi za play-off.

Osim pozamašne svote novca, 'modri' će eventualnim prolaskom osigurati najmanje grupnu fazu Europske lige, a sve više od toga (Liga prvaka), što dakako neće biti nemoguća misija je, naravno, bonus! Kako je Ante Čačić kazao na presici uoči utakmice, izvan stroja su i dalje J. Šutalo, Theophile i Bulat, dok Menalo ima manjih problema, ali će biti u kadru.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci ugostili navijača u Makedoniji

- Očekujem istu utakmicu kao u Bugarskoj. Oni su htjeli doći do prednosti, nisu uspjeli, sada su u minusu i moraju sve napraviti kako bi došli do rezultata. No, i u najavi sam rekao kako su naišli na Dinamo, mi imamo još više europskog iskustva, ja i iskustva s njima otprije 10 godina. I dobar rezultat iz prve utakmice, bit ćemo staloženi i pribrani, znat ćemo koncentrirano doći do željenog rezultata. Nećemo ići u nekontroliranu jurnjavu - kazao je trener Dinama.

Ludogorec zna da mora napasti, a kod kuće su pokazali da to i mogu napraviti.

- Ozbiljna su i selektirana momčad, vode računa tko kada odlazi, tko im dolazi. Otišao je Sotiriou, došao im Thiago, stasiti napadač. Puno su bolji u igri prema naprijed, s dosta igrača idu u 16 metara, igraju puno preko bokova, a teško mi je naglašavati njihove slabosti. Ne želimo njihovoj zadnjoj liniji dati da mirno izlaze s loptom, da nam dolaze preblizu. Vjerujem da ćemo u energetskom dijelu biti dobri.

Izravan prijenos možete pratiti na programo MAXSport 1, a utakmica počinje u 20 sati.

