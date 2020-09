Evo gdje možete gledati veliki derbi između Hajduka i Dinama

I Dinamo i Hajduk sljedeći tjedan imaju obveze u Europi, no derbi je utakmica u kojoj se nitko nikada ne štedi. Budite uvjereni da će tako i danas biti...

<p>Da su okolnosti normalne, danas bi nas na Poljudu čekao potpuni spektakl. Prije godinu dana u ovo vrijeme Hajduk i Dinamo igrali su derbi pred 30.000 gledatelja, a sličan scenarij mogao se očekivati i za sutra. Nažalost, umiješao se korona virus zbog čega će Poljud danas biti prazan.</p><p><strong>Hajduk</strong> i <strong>Dinamo </strong>danas će od 19.05 zaigrati međusobno po 224. put. Bit će to jedan sasvim drugačiji derbi u odnosu na ono što smo naviknuli do sada. Modri su bili bolji 97 puta, a Hajduk 70. Neriješen rezultat bio je 56 puta.</p><p>Prvi ovosezonski veliki derbi možete gledati na Areni 3.</p><p>- Hvala Bogu svi su se sa reprezentativnih akcija vratili zdravi. Što se toga tiče brojčano smo popunjeni jako dobro. Objektivno nismo imali nekog vremena za uigravanje. Posljednji reprezentativci vratili su se u četvrtak i imali smo jedan zajednički trening u petak. To je pred ovakve utakmice više trening emotivnog karaktera. Nije bilo velike mogućnosti za pripreme. Znamo što nas čeka, znamo kakav je protivnik, koje su mu kvalitete, pokušavamo mu naći mane. Nadam se da ćemo dobro odigrati i doći do dobrog rezultata - rekao je trener Dinama Zoran Mamić.</p><p>Hajduk je u posljednjem debiju igranom u srpnju pobijedio 3-2 u spektakularnoj utakmici punoj preokreta. U tome susretu dominirao je mladi Mario Čuić, a trener Hajduka<strong> Hari Vukas</strong> rekao je da će njegova momčad i ovaj put napasti od prve minute.</p><p>- Mi se moramo pripremati za njih, ali jedno je što mi očekujemo, a drugo kako će oni doći. Vidjeli smo sve njihove utakmice, i oni imaju važnu utakmicu, a kako će doći, hoće li kalkulirati, hoće li se čuvati... to ćemo vidjeti. U svakom slučaju se radi o kvalitetnoj momčadi i igračima - rekao je Vukas.</p><p>I Dinamo i Hajduk sljedeći tjedan imaju obveze u Europi, no derbi je utakmica u kojoj se nitko nikada ne štedi. Budite uvjereni da će tako i danas biti. Dinamo je stopostotan nakon tri kola, a Splićani imaju dvije pobjede i remi.</p><p>Susret između dvije najbolje hrvatske momčadi je klasik u kojem su srušeni brojni rekordi. Najveću pobjedu uopće ostvario je Hajduk 1955. godine kada je pobijedio 6-0 na Maksimiru, a 'modri' su uzvratili 2013. godine u Kupu kada je bilo 5-0.</p><p>Najviše golova u derbijima od samostalnosti zabili su Eduardo i Soudani koji su bili precizni po sedam puta, a šest golova zabio je Hajdukov kapetan Mijo Caktaš.</p><p>Nadamo se da ćemo i danas uživati u najvećem hrvatskom derbiju. Naravno, falit će navijači i fantastičan ambijent koji uvijek gledamo na Poljudu, no vjerujemo da nas ni ovaj put Hajduk i Dinamo neće razočarati.</p><p>Predstoji nam samo zavaliti se u najdraži kauč, uzeti daljinski, prebaciti na Arenu 3 i uživati u poslastici.</p><p> </p><p> </p>