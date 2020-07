VIDEO Pogledajte ponajbolju giljotinu MMA svijeta: Baš sam se umorio od udaranja Vase...

Trilogija? Neću ga sad prozivati, bolji sam, iskusniji od njega, cijenim ga, volim ga gledati, ali bolji sam borac, rekao je Terror Trušček nakon što je i drugi put pobijedio Psihopatu Bakočevića

<p>Bilo je očekivano napeto i teško, umorio sam se od udaranja njega, koliko god to smiješno zvuči! Jednom sam bio u neugodnoj situaciji, ali bio sam u takvoj tisuće puta i izvukao se, rekao je hrvatski MMA borac <strong>Ivica Terror Trušček</strong> (32) nakon što je giljotinom u drugoj rundi pobijedio Crnogorca <strong>Vasu Bakočevića</strong> (30) na FNC-u 3 u Zagrebu.</p><p>- Dobio sam giljotinom, za koju je on mislio da ne valja, ali moja je giljotina na svjetskom nivou. Forgy nije štedio na pojasu. Da je kod Vase, bilo bi mi svejedno, a ovako mi je drago da ga je masno platio. Trilogija? Neću ga sad prozivati, bolji sam, iskusniji od njega, cijenim ga, volim ga gledati, ali bolji sam borac - rekao je Ivica.</p><p><b>POGLEDAJTE KAKO JE IVICA ZAVRŠIO VASU:</b></p><p>Nakon zaslužene pobjede potrčao je u zagrljaj supruge i djece, koji mogu reći imaju najopakijeg tatu na Balkanu. Prekrasne su to bile scene...</p><p>A Vaso? Pokušali smo dobiti njegove izjave, ali odmah se pokupio iz dvorane, nije išao ni u svlačionicu. Drugi poraz u zadnja tri meča za njega je očito bio previše...</p><h2>Kako je tekao meč?</h2><p>Trušček je odmah krenuo naprijed mislivši kako mu Vaso neće pružiti ruku, uputio je jedan direkt nakon čega su se pogledali i ipak si pružili ruku.</p><p>Vaso je odmah krenuo kako je i najavio, išao je u rušenje, ali napravio kobnu grešku jer ga je Trušček kontrirao i došao u gornju poziciju u parteru. Sjelo je tu nekoliko teških udaraca, Terror je lansirao tvrde laktove i Psihopata je preživljavao prvu rundu.</p><p>Tridesetak sekundi prije isteka prve runde Terror je uputio sjajan high kick nakon čega je borba ponovno završila na podu i Trušček je zaista dominantno prvu rundu priveo kraju.</p><p>Kako je Terror izgledao u prvoj rundi, tako je Vaso ušao u drugu! Psihopata je držao gornju poziciju na parteru, lomio Truščeka laktovima i ground and poundom, no Terror je u jednom dizanju sjajno prebacio Vasu preko glave pa on preuzeo dominantnu poziciju.</p><p>Imao je Trušček nekoliko pokušaja submissiona prije nego je potpuno neočekivano zavukao giljotinu i Vaso Bakočević je tapkao! Ivica Terror Trušček dominatnom predstavom pobijedio je Psihopatu i u revanšu te uzeo titulu najopakijeg čovjeka Balkana.</p>