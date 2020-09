Evo kako je Nole izbačen: Prije minutu ste rekli nešto drugo! Dajte, pa ona ne mora u bolnicu

Pa prije samo minutu ste mi rekli nešto drugo, gledao je Đoković u čudu suce i pokušao ih odgovoriti od odluke da ga izbace. Nakon nekoliko minuta, ljutito je napustio teren...

<p>Carreno Busta mu je oduzeo servis, išao je prema svome mjestu i već razmišljao kako uzvratiti Španjolcu u sljedećem gemu. Loptica mu je ostala u džepu, a kao i inače, nabio ju je prema skupljaču loptica. Pogled mu je već bio usmjeren prema stolici, no snažan krik ga je naveo da pogleda iza sebe. </p><p>Bio je to krik linijske sutkinje koju je <strong>Novak Đoković </strong>slučajno pogodio u grlo zbog čega se počela gušiti. I to je bio trenutak o kojem će se pričati tjednima. </p><p>Novak Đoković je zbog tog incidenta izbačen s US Opena, a tome je prethodio desetominutni razgovor sa supervisorom I sucima koje je srpski tenisač pokušao uvjeriti da sutkinju nije pogodio namjerno. Pravila su jasna, a organizatori su ih se morali držati.</p><p>Novak ih je molio da mu daju blažu kaznu i da ga ne izbace, no nakon desetak minuta razgovora, jedan od organizatora mu je rekao da je izbačen s turnira.</p><p>- Pa prije samo minutu ste mi rekli nešto drugo - gledao ga je u čudu srpski tenisač.</p><p>- Moramo te izbaciti, nemamo izbora, sutkinju su odvezli u bolnicu nakon tvog udarca - objašnjavao mu je supervisor.</p><p>Đokovića je ta vijest, malo je reći, šokirala. Pokušao ih je odgovoriti od odluke, no organizatori su bili ustrajni.</p><p>- Ona ne mora u bolnicu zbog ovoga! Što vi birate u ovoj situaciji? Moju karijeru, Grand Slam, centralni teren - pravdao se Nole, no bilo je kasno. Ljutito je pokupio svoje stvari i otišao u svlačionicu, nije otišao na press konferenciju već se uputio prema hotelu po stvari.</p><p>Na prvu udarac nije izgledao toliko strašno. Loptica nije išla velikom brzinom, no pogodio je sutkinju u grlo zbog čega se počela gušiti. Ispričao joj se, pokušao se opravdati da nije namjerno, ali organizatori su bili neumoljivi.</p><p>Kada ovako nešto napravi jedan od najboljih u povijesti i čovjek koji je u posljednjih nekoliko godina nesavladiv, onda se probudi cijeli teniski svijet. Naravno, postoje oni koji jedva čekaju ovakav Đokovićev potez kako bi ga mogli blatiti. Prije samo tri mjesec Novak je organizirao Adria Tour u Zadru gdje je nekoliko osoba bilo zaraženo koronom, a sjećate li se tko je tada bio dežurni kritičar? Čovjek kojem incidenti nisu strani pojam. Da, Nick Kyrgios se i ovaj put javio. </p><p>- Zamijenite mene i Jokera u ovom incidentu. Slučajno pogađanje skupljača lopte u grlo. Koliko godina bih dobio zabranu? 5, 10 ili 20 godina.</p><p>Đoković će biti kažnjen novčano kažnjen s onoliko koliko je osvojio na turniru uz moguće dodatne kazne s obzirom na prekršaj koji je počinio te će izgubiti sve bodove koje je osvojio na turniru. Vjerujemo da je to jako rastužilo Kyrgiosa koji bi jako volio kada bi ta kazna bila ne samo novčana...</p>