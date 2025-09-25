Obavijesti

Evo kako je srpski komentator ispratio Dinamovu pobjedu u Europi: 'Auu, instant otkaz...'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo briljirao protiv Fenerbahčea 3-1, Beljo i Bakrar zablistali! Komentator dobio pohvale za objektivnost, a šanse za nokaut-fazu rastu na 94 posto

Dvaput Dion Drena Beljo i jednom Mounsef Bakrar, Dinamo je apsolvirao Fenerbahče (3-1) i sjajno otvorio europsku nogometnu sezonu pred 13.926 gledatelja na prohladnom Maksimiru pa su mu šanse za prolazak u nokaut-fazu preko noći porasle za 24 posto, na oko 94 posto. Već za tjedan dana nastavlja natjecanje gostovanjem u Srbiji kod Maccabija iz Tel Aviva. Komentator Arenasporta iz susjedne države, pak, dobio je niz pohvala zbog načina komentiranja dvoboja iz Zagreba. Ovako je ispratio golove:

POGLEDAJTE GOLOVE (bez komentara):

1-0 (Beljo 21')

- Evo naleta Dinama, Dion Beljo pokušava, i dalje traje ta opasnost po gol Fenerbahčea, gužva je, i gol! 1-0 za Dinamo, 21. minuta utakmice. Nespretna reakcija igrača Fenerbahčea i Dinamo to kažnjava, Dion Beljo.

1-1 (Szymański 25')

- Na kraju da vidimo, pokušaj s distance i... Kakav goool! Szymanski!

2-1 (Beljo 50')

- Hoxha, i gol! Dion Beljo postiže novi gol, zastavica je dolje, Dinamo vodi 2-1.

3-1 (Bakrar 90+5')

- Bakrar, šansa je za Dinamo. I gol! Točku na "i" stavlja Bakrar, njegov novi gol u dresu Dinama. Na kraju 3-1 za Zagrepčane. Dinamo je zaslužio ovu pobjedu poslije pametnih 95 minuta na Maksimiru.

U komentarima podno snimke korisnici TikToka pišu:

"Jedan od rijetkih komentatora koji je realan."

"Auu ovaj dobiva instant otkaz zbog neutralnosti tijekom komentiranja + rekao da je Dinamo zaslužio pobijediti. RIP jbga"

Audiosnimku srpskog komentatora na golove iz Maksimira poslušajte OVDJE.

