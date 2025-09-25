Dinamo briljirao protiv Fenerbahčea 3-1, Beljo i Bakrar zablistali! Komentator dobio pohvale za objektivnost, a šanse za nokaut-fazu rastu na 94 posto
Evo kako je srpski komentator ispratio Dinamovu pobjedu u Europi: 'Auu, instant otkaz...'
Dvaput Dion Drena Beljo i jednom Mounsef Bakrar, Dinamo je apsolvirao Fenerbahče (3-1) i sjajno otvorio europsku nogometnu sezonu pred 13.926 gledatelja na prohladnom Maksimiru pa su mu šanse za prolazak u nokaut-fazu preko noći porasle za 24 posto, na oko 94 posto. Već za tjedan dana nastavlja natjecanje gostovanjem u Srbiji kod Maccabija iz Tel Aviva. Komentator Arenasporta iz susjedne države, pak, dobio je niz pohvala zbog načina komentiranja dvoboja iz Zagreba. Ovako je ispratio golove:
POGLEDAJTE GOLOVE (bez komentara):
1-0 (Beljo 21')
- Evo naleta Dinama, Dion Beljo pokušava, i dalje traje ta opasnost po gol Fenerbahčea, gužva je, i gol! 1-0 za Dinamo, 21. minuta utakmice. Nespretna reakcija igrača Fenerbahčea i Dinamo to kažnjava, Dion Beljo.
1-1 (Szymański 25')
- Na kraju da vidimo, pokušaj s distance i... Kakav goool! Szymanski!
2-1 (Beljo 50')
- Hoxha, i gol! Dion Beljo postiže novi gol, zastavica je dolje, Dinamo vodi 2-1.
3-1 (Bakrar 90+5')
- Bakrar, šansa je za Dinamo. I gol! Točku na "i" stavlja Bakrar, njegov novi gol u dresu Dinama. Na kraju 3-1 za Zagrepčane. Dinamo je zaslužio ovu pobjedu poslije pametnih 95 minuta na Maksimiru.
U komentarima podno snimke korisnici TikToka pišu:
"Jedan od rijetkih komentatora koji je realan."
"Auu ovaj dobiva instant otkaz zbog neutralnosti tijekom komentiranja + rekao da je Dinamo zaslužio pobijediti. RIP jbga"
Audiosnimku srpskog komentatora na golove iz Maksimira poslušajte OVDJE.
