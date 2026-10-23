Evo kako ste glasali: Najbolji dinamovci su Beljo i džoker s klupe, a jedan je razočarao...

Dinamo je doživio težak poraz od NEC-a u trećem kolu Europske lige. "Modri" su izgubili 4-2 na Maksimiru i vjerojatno si zatvorili vrata prolasku u drugi krug natjecanja. Naravno, nije sve gotovo, ali s obzirom na protivnike koji dolaze i formu zagrebačkog kluba, šanse su jako male. Protiv Nizozemaca je Dinamo imao svojih trenutaka, no nekoliko velikih propusta u obrani koštali su ga bodova.

U anketi smo vas pitali da ocijenite igrače Dinama u porazu od NEC-a, a ovako ste glasali.

Najbolje ocijenjeni igrač je Dion Drena Beljo koji je zabio dva gola za Dinamo. Njemu ste dali ukupnu ocjenu 3.8. Zabio je svoje prilike, bio prava opasnost za NEC, ali sam nije mogao. Dani Rodriguez dobio je 3.2, a njegovim ulaskom s klupe "modri" su dobili dodatnu energiju na desnom krilu. Mladi Španjolac je napadao protivnike driblingom, prolazio, ubacivao i pucao, no na kraju ostao bez konkretnijeg učinka.

Samo su Beljo i Rodriguez od vas zaslužili ocjene iznad trojke, a najviša iduća ocjena je 2.5 koju ste u ukupnom zbroju dodijelili Josipu Mišiću i Luki Stojkoviću. Iznad dvojke su još Dominik Kotarski (2.3), Matteo Perez Vinlof i Luka Ivanušec (2.2), Arber Hoxha i Niko Galešić (2.1) te igrači s klupe, Mislav Oršić i Lukas Kačavenda (2).

Najlošije ocijenjeni igrač je Iker Almena, kojem ste dali ukupnu ocjenu 1.5. I zaista, Almena je bio nevidljiv na krilu Dinama. Nije bio opasan, često je gubio lopte i NEC je bez problema sređivao tu stranu Dinama, sve do ulaska Rodrigueza.