Obavijesti

Sport

Komentari 0
REZULTATI ANKETE

Evo kako ste glasali: Najbolji dinamovci su Beljo i džoker s klupe, a jedan je razočarao...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako ste glasali: Najbolji dinamovci su Beljo i džoker s klupe, a jedan je razočarao...
Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DINAMO - NEC 2-4 Dinamo potonuo protiv NEC-a, a vi ste u anketi glasali da za Belju kao najboljeg igrača "modrih": zabio je dva gola i bio najbolji. Almena je popio najgoru ocjenu

Admiral

Dinamo je doživio težak poraz od NEC-a u trećem kolu Europske lige. "Modri" su izgubili 4-2 na Maksimiru i vjerojatno si zatvorili vrata prolasku u drugi krug natjecanja. Naravno, nije sve gotovo, ali s obzirom na protivnike koji dolaze i formu zagrebačkog kluba, šanse su jako male. Protiv Nizozemaca je Dinamo imao svojih trenutaka, no nekoliko velikih propusta u obrani koštali su ga bodova.

U anketi smo vas pitali da ocijenite igrače Dinama u porazu od NEC-a, a ovako ste glasali.

Najbolje ocijenjeni igrač je Dion Drena Beljo koji je zabio dva gola za Dinamo. Njemu ste dali ukupnu ocjenu 3.8. Zabio je svoje prilike, bio prava opasnost za NEC, ali sam nije mogao. Dani Rodriguez dobio je 3.2, a njegovim ulaskom s klupe "modri" su dobili dodatnu energiju na desnom krilu. Mladi Španjolac je napadao protivnike driblingom, prolazio, ubacivao i pucao, no na kraju ostao bez konkretnijeg učinka.

Samo su Beljo i Rodriguez od vas zaslužili ocjene iznad trojke, a najviša iduća ocjena je 2.5 koju ste u ukupnom zbroju dodijelili Josipu Mišiću i Luki Stojkoviću. Iznad dvojke su još Dominik Kotarski (2.3), Matteo Perez Vinlof i Luka Ivanušec (2.2), Arber Hoxha i Niko Galešić (2.1) te igrači s klupe, Mislav Oršić i Lukas Kačavenda (2).

Najlošije ocijenjeni igrač je Iker Almena, kojem ste dali ukupnu ocjenu 1.5. I zaista, Almena je bio nevidljiv na krilu Dinama. Nije bio opasan, često je gubio lopte i NEC je bez problema sređivao tu stranu Dinama, sve do ulaska Rodrigueza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru
NIZOZEMCI SLAVILI

Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru

DINAMO - NEC 2-4: Beljo je bio dvostruki strijelac (33', 37') za Dinamo u prvom porazu u Europskoj ligi. NEC je poveo u 25. minuti, modri okrenuli, ali je bilo 2-2 na poluvremenu. U drugom Dinamo nije bio ravnopravan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026