Layec objavio analizu kola: Evo što kaže o crvenom kartonu na Poljudu i penalu na Rujevici

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom Layecom objavila je analizu situacija iz 4. kola HNL-a, stoji na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.

Francuz je opravdao sporne odluke sudaca, a izdvojio je dvije situacije.

Situacija br. 1: RIJEKA - ISTRA 1961 (sudac Pajač, 40. minuta): kazneni udarac

Prilikom udarca igrača Rijeke s brojem 10 prema gostujućim vratima, branič Istre 1961 s brojem 97 bacio se pokušavajući blokirati loptu raširenim rukama odmaknutim od tijela. Sudac, ispravno pozicioniran, odmah je dosudio izravan slobodni udarac van kaznenog prostora. Nakon pregleda incidenta VAR je obavijestio suca da se kontakt ruke i lopte dogodio u zraku iznad crte kaznenog prostora.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s Pravilima nogometne igre kontakt između lopte i šake ili ruke predstavlja prekršaj kad branič neprirodno i pretjerano raširi ruke.

Kad sudac kazni igranje rukom, VAR mora analizirati prekršaj i mjesto kontakta. Ako se prekršaj dogodi unutar kaznenog prostora, VAR samo mora obavijestiti suca o mjestu kontakta.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju kojom se potvrđuje mjesto kontakta ruke s loptom točno iznad crte kaznenog prostora i dosuđivanje kaznenog udarca.

Situacija br. 2: HAJDUK - OSIJEK (sudac Kolarić, 32. minuta): sprječavanje igrača u izrazitoj prilici za postizanje pogotka

Nakon nespretne reakcije braniča Osijeka s brojem 77, napadač Hajduka s brojem 26 dolazi do lopte i nastavlja se kretati prema gostujućim vratima. U tom trenutku branič ga povlači za dres te napadač gubi brzinu i staje. Sudac nije bio u idealnoj poziciji procijeniti situaciju te odlučuje opomenuti braniča. Nakon pregleda incidenta VAR preporučuje sucu ponovni pregled situacije zbog potencijalnog prekršaja “sprječavanje igrača u izrazitoj prilici za postizanje pogotka”.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s Pravilima nogometne igre sudac je ispravno isključio braniča jer napadač ima potpunu kontrolu lopte, napadač je blizu vrata i kreće se prema njima i obrambeni igrači nisu blizu napadača

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju i odluku suca da isključi braniča zbog sprječavanja suparničkog igrača u izglednoj prilici za postizanje pogotka.