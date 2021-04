Pred nama su uzbudljivi dani jurnjave po zagrebačkom asfaltu povodom Svjetskog prvenstva u reliju.

Start i cilj su u Zagrebu, a vozit će se od Karlovca preko Kumrovca. Prvi brzinski ispit vozi se danas od 8:30, a dug je nešto malo manje od sedam kilometara. Posljednji se vozi iza 13 sati između Zagorskih sela i Kumrovca, te iznosi 14,9 kilometara.

Sukladno zahtjevu organizatora AK Cro Dakar Team, promet se privremeno zatvora na sljedećim lokacijama: Od Ruda do Plešivice, od Kostanjevca do Petruš Vrha, Jaškova pa do Malog Modruš Potoka i od Pećurkovog Brda do Mrežničkih Novaka. Također, privremeno se zatvara prilazna cesta uz Istočnu ogradu (od ulaza istok III do Avenije Dubrovnik) i istočno parkiralište zagrebačkog Velesajma.