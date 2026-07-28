Evo koliko će zarađivati Filip Krovinović u brazilskom Gremiju

Sve je pomalo iznenadio Filip Krovinović koji je iz Hajduka otišao u brazilski Gremio. Ključnu ulogu u Krovinovićevom dolasku odigrao je trener Luis Castro, koji je Krovinovića vodio u portugalskom Rio Aveu.

Castro pokušava osigurati Gremiju ostanak u prvoj brazilskoj ligi, a nakon što je saznao da je Krovinović slobodan igrač, odmah ga je kontaktirao. Prema informacijama koje stižu iz Brazila, Krovinović je dogovorio plaću od 400.000 brazilskih reala mjesečno, što je približno 68.600 eura, odnosno oko 820.000 eura godišnje. U Hajduku je navodno imao oko 600.000 eura godišnje plaće. S brazilskim klubom potpisao je ugovor do kraja 2028. godine.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Inače, Krovinović je stigao u Hajduk u srpnju 2021. iz Benfice i u pet godina odigrao je ukupno 192 službene utakmice. Time se upisao među 50 igrača s najviše nastupa u povijesti kluba. U dresu Hajduka postigao je 21 gol i dodao 14 asistencija.