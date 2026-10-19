Obavijesti

Sport

Komentari 9
LOVU NA SUNCE

Ako Dinamo želi da Kotarski ostane, to će i papreno platiti

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Ako Dinamo želi da Kotarski ostane, to će i papreno platiti
3
Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Danski mediji tvrde da Dinamo želi zadržati Kotarskog, ali će ga skupo platiti. Otkupna klauzula za golmana iznosi oko četiri milijuna eura

Admiral

Dominik Kotarski u posljednjim je utakmicama oduševio na golu Dinama. U zadnje dvije utakmice primio je tek jedan gol, u 10. kolu HNL-a gdje su 'modri' slavili 5-1 protiv Slaven Belupa, a nekoliko dana ranije u europskoj utakmici u drugom kolu Europske lige protiv belgijskog Anderlechta (1-0) mrežu zagrebačke momčadi ostavio je netaknutom. 

Golman 'modrih' u slavlju nad 'farmaceutima' posla je imao već na početku susreta kada su domaćini prijetili, ali Kotarski je uspješno branio i čuvao mrežu Dinama. 26-godišnjak je u Dinamo stigao u prijelaznom roku gdje je na posudbi iz Kopenhagena, a sada danski mediji tvrde kako su 'modri' spremni otkupiti ga, ali će ga morati skupo platiti. 

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prema pisanju danskog Tipsbladeta, prema njihovim informacijama otkupna klauzula iznosi oko četiri milijuna eura. Ako Kotarski nastavi s dobrim igrama, Kopenhagenu bi moglo biti teško pristati na cijenu nižu od one predviđene opcijom otkupa, a ugovorom je za Kopenhagen vezan do ljeta 2030. Dinamo bi ga pokušao zadržati po manjoj cijeni. 

Njegov doprinos u Dinamu pohvalio je i bivši reprezentativac Gordon Schildenfeld koji je u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu nakon utakmice Dinama i Slaven Belupa rekao:

- Bitna stavka. Spominjali smo ga prošle, a i ove sezone. Imati ovako dobrog golmana jako je bitno za Dinamo. Ukratko, pun pogodak - jasno je poručio. 

Kotarski je za Dinamo do sada nastupio 13 puta, a nova prilika čeka ga već za tri dana kada 'modri' na domaćem terenu u trećem kolu Europske lige dočekuju NEC.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO Tko je Hrvatica kažnjena za doping? Milijunašicu s devet titula šokirao je pozitivan nalaz
JANA NA PAUZI

FOTO Tko je Hrvatica kažnjena za doping? Milijunašicu s devet titula šokirao je pozitivan nalaz

Jana Fett (29) jednom je bila na korak do senzacije protiv Wozniacki, sada se suočava s najvećom krizom karijere nakon što je privremeno suspendirana zbog pozitivnog doping testa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026