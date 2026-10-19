Ako Dinamo želi da Kotarski ostane, to će i papreno platiti

Dominik Kotarski u posljednjim je utakmicama oduševio na golu Dinama. U zadnje dvije utakmice primio je tek jedan gol, u 10. kolu HNL-a gdje su 'modri' slavili 5-1 protiv Slaven Belupa, a nekoliko dana ranije u europskoj utakmici u drugom kolu Europske lige protiv belgijskog Anderlechta (1-0) mrežu zagrebačke momčadi ostavio je netaknutom.

Golman 'modrih' u slavlju nad 'farmaceutima' posla je imao već na početku susreta kada su domaćini prijetili, ali Kotarski je uspješno branio i čuvao mrežu Dinama. 26-godišnjak je u Dinamo stigao u prijelaznom roku gdje je na posudbi iz Kopenhagena, a sada danski mediji tvrde kako su 'modri' spremni otkupiti ga, ali će ga morati skupo platiti.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prema pisanju danskog Tipsbladeta, prema njihovim informacijama otkupna klauzula iznosi oko četiri milijuna eura. Ako Kotarski nastavi s dobrim igrama, Kopenhagenu bi moglo biti teško pristati na cijenu nižu od one predviđene opcijom otkupa, a ugovorom je za Kopenhagen vezan do ljeta 2030. Dinamo bi ga pokušao zadržati po manjoj cijeni.

Njegov doprinos u Dinamu pohvalio je i bivši reprezentativac Gordon Schildenfeld koji je u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu nakon utakmice Dinama i Slaven Belupa rekao:

- Bitna stavka. Spominjali smo ga prošle, a i ove sezone. Imati ovako dobrog golmana jako je bitno za Dinamo. Ukratko, pun pogodak - jasno je poručio.

Kotarski je za Dinamo do sada nastupio 13 puta, a nova prilika čeka ga već za tri dana kada 'modri' na domaćem terenu u trećem kolu Europske lige dočekuju NEC.