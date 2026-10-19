Danski mediji tvrde da Dinamo želi zadržati Kotarskog, ali će ga skupo platiti. Otkupna klauzula za golmana iznosi oko četiri milijuna eura
Ako Dinamo želi da Kotarski ostane, to će i papreno platiti
Dominik Kotarski u posljednjim je utakmicama oduševio na golu Dinama. U zadnje dvije utakmice primio je tek jedan gol, u 10. kolu HNL-a gdje su 'modri' slavili 5-1 protiv Slaven Belupa, a nekoliko dana ranije u europskoj utakmici u drugom kolu Europske lige protiv belgijskog Anderlechta (1-0) mrežu zagrebačke momčadi ostavio je netaknutom.
Golman 'modrih' u slavlju nad 'farmaceutima' posla je imao već na početku susreta kada su domaćini prijetili, ali Kotarski je uspješno branio i čuvao mrežu Dinama. 26-godišnjak je u Dinamo stigao u prijelaznom roku gdje je na posudbi iz Kopenhagena, a sada danski mediji tvrde kako su 'modri' spremni otkupiti ga, ali će ga morati skupo platiti.
Prema pisanju danskog Tipsbladeta, prema njihovim informacijama otkupna klauzula iznosi oko četiri milijuna eura. Ako Kotarski nastavi s dobrim igrama, Kopenhagenu bi moglo biti teško pristati na cijenu nižu od one predviđene opcijom otkupa, a ugovorom je za Kopenhagen vezan do ljeta 2030. Dinamo bi ga pokušao zadržati po manjoj cijeni.
Njegov doprinos u Dinamu pohvalio je i bivši reprezentativac Gordon Schildenfeld koji je u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu nakon utakmice Dinama i Slaven Belupa rekao:
- Bitna stavka. Spominjali smo ga prošle, a i ove sezone. Imati ovako dobrog golmana jako je bitno za Dinamo. Ukratko, pun pogodak - jasno je poručio.
Kotarski je za Dinamo do sada nastupio 13 puta, a nova prilika čeka ga već za tri dana kada 'modri' na domaćem terenu u trećem kolu Europske lige dočekuju NEC.
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