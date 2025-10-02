Evo koliko je Dinamo zaradio pobjedom protiv Maccabija

Dinamo je na fantastičan način otvorio Europsku ligu i nakon pobjede protiv Fenerbahčea (3-1) slavio i protiv Maccabija iz Tel Aviva (1-3). Sa šest bodova u prva dva kola na sjajnom je putu da izbori europsko proljeće, a europske pobjede pune i klupsku blagajnu.

Naime, Dinamo je samim ulaskom u ligašku fazu Europske lige zaradio 11,8 milijuna eura, a pobjedom protiv Fenerbahčea dodatnih 450.000 eura. Novom pobjedom "modra" je blagajna dobila injekciju od još 450.000 eura, što znači da je Dinamo od Europe zaradio više od 12,5 milijuna eura u dosadašnjem dijelu sezone.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Podsjetimo, pobjede u Europskoj ligi donose 450.000 eura, a neriješeni rezultati 150.000. Osam prvoplasiranih momčadi prolazi direktno u osminu finala natjecanja, dok momčadi plasirane od 9. do 24. mjesta razigravaju za preostalih osam mjesta.

Dinamo će u idućem kolu Europske lige igrati protiv Malmöa u gostima, a nakon toga dočekuje Celtu Vigo 6. studenog. U petom kolu igra protiv Lillea u gostima, zatim dočekuje Real Betis. U sedmom kolu "modri" na Maksimiru igraju protiv FCSB-a, a u posljednjem idu u goste Midtyllandu.