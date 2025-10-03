Evo koliko su Dinamu porasle, a Rijeci pale šanse za prolazak

Čak 36 utakmica diljem Europe odigrano je u četvrtak u dva Uefina klupska natjecanja, a hrvatski klupski nogomet ostvario je polovičan učinak. Prvak Rijeka izgubio je u Armeniji kod Noe Sandra Perkovića (1-0) u prvom nastupu u Konferencijskoj ligi, a Dinamo je sjajno ušao u Europsku ligu drugom pobjedom u osam dana, ovaj put nad Maccabijem iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli (3-1).

HNL je tako nastavio mrtvu trku s Rumunjskom za 21. pozicijom, koja ipak ne donosi ništa opipljivo u kontekstu borbe za europske pozicije, ali je malo smanjio zaostatak za 20-plasiranim Izraelom, čiji je Maccabi jedini predstavnik. Želi li ga ozbiljnije napasti, i Rijeka će morati skupiti neke bodove.

Što se Dinama tiče, on bere neke druge brige. Prvi je na ljestvici Europske lige i pobjeda nad izraelskim klubom još je više lansirala njegove šanse za prolazak među osam najboljih koji će izravno u osminu finala i tako preskočiti jednu nokaut-fazu, za 14 posto.

Rijeka je porazom od ipak relativno slabog sastava iz Armenije bitno iskompromitirala šanse da se domogne 24. mjesta, gdje može proći sa sedam bodova, one su sad 14 posto manje, na oko 55 posto. S druge strane, vodećem Zrinjskom nakon "petarde" Lincoln Red Impsima u Mostaru su 14 posto veće (oko 56 posto), a Noi su porasle najviše, čak 22 posto (na 66 posto).