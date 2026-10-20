Evo kome je Hajdukov junak protiv Varaždina posvetio gol

Mathieu Acapandie bio je junak Hajduka u 10. kolu u 1-0 pobjedi protiv Varaždina. Bio je to ujedno i prvi gol u profesionalnoj karijeri 21-godišnjeg desnog beka koji je ljetos u Split stigao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s francuskim Nantesom.

On je u Saint-Pierreu na Reunionu, francuskom prekomorskom otoku, smještenom kod Madagaskara. Nogomet je počeo igrati na Reunionu, prvo u EF Saint-Pierreu pa u CO Saint-Pierreu, a zatim je nakon probe prešao u akademiju Nantesa. Igrao je za U-18 i U-19 reprezentacije Francuske, ali 2025. prihvatio je poziv Madagaskara za koji je debitirao u ožujku 2025. godine.

- Prvi gol u profesionalnoj karijeri ide za tebe, Sebastien Oger, to sam uvijek obećavao. Počivaj u miru, nedostaješ nam - napisao je Acapandie na Instagramu.

Inače, Oger je bio skaut u omladinskom pogonu Nantesa i preminuo je 2022. godine.