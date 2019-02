Evo mene, moji ljudi: Jurica Buljat na travnjacima HNL-a

Jurica Buljat jedan je od kultnih igrača u HNL-u, dogurao je i do kapetana Hajduka, a za reprezentaciju Hrvatske skupio je dva nastupa. Bilo je to 2010. u utakmicama protiv Norveške i Estonije, skupio je nekoliko minuta, a izbornik je bio Slaven Bilić. Bila je to godina kad je Hajduk posljednji put igrao u skupinama Europske lige.

Iz Hrvatske se 2014. otisnuo u Maccabi Haifu, pa se vratio u Zadar, da bi potom prošetao travnjacima Ukrajine, Uzbekistana, Bjelorusije i Bugarske, a igrao je i za njemački Energie Cottbus. Sada je došao u Inter iz Zaprešića, a debitirati bi mogao upravo protiv bivšeg kluba, splitskog Hajduka, gdje je igrao šest godina.

Karijeru je započeo u Zemuniku, da bi potom preselio u Zadar. Šest godina je proveo u Hajduku, od 2005. do 2011. što mu je i najdulje zadržavanje u jednom klubu.

Jurica Buljat postao je posebno poznat nakon brutalnog starta na Marija Mandžukića.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Spasili su me štitnici. Da ih nisam imao, noga bi mi vjerojatno puknula. Imao sam sreće kao i u Splitu protiv Hajduka. Ne mogu vjerovati da netko može tako startati - rekao je tada Mandžukić.

Dinamov napadač u derbiju je za dlaku izbjegao lom noge. Jurica Buljat uklizao mu je s obje noge i da Mandžukić nije poskočio, vjerojatno bi mu puknula noga.