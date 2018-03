'Evo, sad znate zašto su djeca razočarana, zašto nisam došao'

Popularni hrvatski MMA borac, osvajač Pride Grand Prixa 2006., K-1 turnira 2012. i Rizin Grand Prixa 2016. Mirko Filipović ponovno se oglasio na svoje profilu na Facebooku.

Mirkovi prijatelji na Faceu već su navikli na zgode i nezgode kojima se Cro Cop obraća javnosti. Ovoga puta riječ je o karate turniru u Virovitici na koji je Mirko navodno trebao doći.

Jedni problem je bio što mu nitko nikad nije javio gdje i kada. Mirkov status prenosimo u cijelosti.

- Prije mjesec i pol dana prijatelj iz Virovitice me nazove i pita da li bi došao kao gost na karate turnir u Viroviticu. Odgovorim da ne znam i da je to još daleko da bi mu rekao da ili ne i da ne znam kakav ću biti sa svojim obavezama i da me svakako nazove još tjedan dana prije toga da provjeri. I naravno da me nitko nije nazvao, ni provjerio ni podsjetio niti poslao neku pozivnicu ili barem SMS da znam kada je to i da me se podsjeti. I onda u petak vidim na FB najave mog dolaska u Viroviticu. A onda niti u subotu ujutro, jučer, da netko nazove i pita da li dolaziš, turnir je tu i tu, od toliko i toliko, ma ništa. I ja danas od jutra dobivam poruke da su djeca razočarana, da su me čekala, zašto nisam došao... Evo, sad znate zašto - napisao je veteran slobodne borbe.