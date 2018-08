Fanovi zabrinuti: Harry Kane u haljini dočekao novu kćerkicu?

Napadač Tottenhama i ponosni otac Harry Kane objavio je na Twitter fotografiju sa suprugom Katie Goodland i novorođenom kćerkicom Vivienne Jane, kako bi se pohvalio najnovijom prinovom.

Our beautiful addition to the family! Vivienne Jane Kane. 😍 So proud of @KateGoodlandx for having the most amazing water birth with no pain relief at all 💖💖💖 #mygirls #hypnobirthing pic.twitter.com/a6BM4CkFM1 — Harry Kane (@HKane) August 8, 2018

Ipak, ono što je brojnim obožavateljima 'zapelo za oko' nema nikakve veze s djetetom, nego su se svi obrušili na Harryja i njegov odabir odjevne kombinacije. Naime, svi su zabrinuti jer na fotografiji izgleda kao da je Harry u - haljini.

Malo tko na društvenim mrežama mu je čestitao bez pošalice na račun haljine. Dok su mu neki čestitali što je uspio 'stati' u supruginu haljinu, drugi su mu savjetovali da ju sačuva kako bi ju jednog dana odjenula i njegova kći.

Congratulations to @HKane for fitting in to his wife’s dress 👗 (and the birth of their baby girl 👶) #harrykane pic.twitter.com/pliieYglcw — Evoleze (@evoleze) August 8, 2018

Congratulations to you all - keep the dress you are wearing in the cupboard for her to wear when she grows up 😀😀 — Jonathan Sharp (@Sharp7Jonathan) August 8, 2018

Congrats, although I’m sure when Vivienne is older she may ask why her dad was wearing a dress at the time she was born... 🤗 — Luke Casey Shaw (@LukeCaseyShaw) August 8, 2018

Nice dress mate 😍 — Michael Shanly (@Shanly89) August 8, 2018

Navijači Tottenhama su pak pronašli drugu temu za zabavu pa su Vivienne Jane nazvali jedinim pojačanjem koje će Spursi dovesti ovog ljeta.

Closest we're getting to a new signing. — R U D I (@RudiGoodman) August 8, 2018

Tottenhams only arrival this summer is harry Kane’s baby Ffs — RVR (@ruairivr) August 8, 2018

Sign her up — Archie flower (@Archieflower) August 8, 2018

Can she play Centre Mid? — Frankie Bellini (@Bellini_09) August 8, 2018

Harryju i Katie ovo je drugo dijete. Imaju već jednu kćer - Ivy Jane - koja ima 18 mjeseci i srednje ime dijeli sa svojom novom, mlađom sestrom.