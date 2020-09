Sjajni Dragić slomio Boston! Celticsi razbijali po svlačionici

Boston je opet krenuo silovito, kontrolirao susret, ali opet nije znao kako dokrajčiti Butlera i društvo. U drugoj četvrtini imali su 17 razlike, no sve se rastopilo...

<p>Po prvi put nakon šest godina <strong>Miami </strong>je stigao na korak od finala NBA lige. LeBron James, Chris Bosh i Dwayne Wade tada su dominirali ligom, a u njihove tenisice uskočili su Jimmy Butler, Goran Dragić i Bam Adebayo.</p><p>I opet repriza prve utakmice. <strong>Boston</strong> je vodio, držao sve pod kontrolom, a onda je momčad s Floride preokrenula čak 17 koševa razlike, pobijedila 106-101 i povela 2-0 u finalu Istoka.</p><p>Boston je opet krenuo silovito, kontrolirao susret, ali opet nije znao kako dokrajčiti Butlera i društvo. U drugoj četvrtini imali su 17 razlike, tu prednost držali do početka drugog poluvremena, a onda se sve raspalo. Kroz inače čvrstu obranu Celticsa curilo je na sve strane, Miami je zaustavio Kembu Walkera koji je do tada zabijao sve i tu je bilo jasno da je Boston u ogromnim problemima.</p><p>Dragić i društvo sipali su trice kao na traci, radili što su htjeli u reketu i napravili čak 37-17 u trećoj četvrtini. U posljednjoj dionicu utakmice vodili su do polovice, a onda kao i u prvom susretu, sve se zakompliciralo. Boston je sve istopio i preokrenuo, no opet kronični problem. Nikako se nisu mogli odvojiti, počeli su s kompliciranjem u napadu i nisu znali dokrajčiti Heat koji je bio u padu. Uz sav respekt prema Tatumu, Walkeru, Smartu, ovome Bostonu fali superstar i iskusni igrač koji će povući u ovakvim situacijama. A Miami to ima na pretek. Prošli susret povukao je Jimmy Butler, a sada slovenski 'zmaj' Goran Dragić.</p><p>Prvo je dvije minute prije kraja pogodio tricu preko nebodera Daniela Theisa za četiri razlike, a u sljedećem napadu preko istog igrača pogodio dugu dvicu i odveo Miami do 106-101 i velike pobjede za 2-0 u seriji.</p><p>Heat je ove sezone prvi put došao do konferencijskog finala nakon 2014. godine, a sada opet izgledaju zrelo na za najviše ciljeve. Nije to ni blizu ista momčad kao prije šest godina, ne može se nikako ni uspoređivati, no Eric Spoelstra je okupio družinu od različitih igrača i svi su se uklopili. Od sjajnih tricaša Herroa i Robinsona do fantastičnog centra i obrambenog igrača Bama Adebaya. A kao šlag na sve, tu su Jimmy Butler i Goran Dragić. Ljudi koji rješavaju utakmice, ljudi koji preuzimaju odgovornost kada se lomi utakmica i veliki problem je što Boston nema takve igrače.</p><p>Ovaj poraz je težak udarac za Celticse i pitanje je mogu li se oporaviti. Po pisanjima američkih medija, situacija u svlačionici je nakon utakmice bila katastrofalna. Marcus Smart, koji je promašio tricu za izjednačenje, se derao u svlačionici i vikao na ostale igrače, a nešto poslije čula se i rasprava između više igrača te razbijanje stvari.</p><p>- Igraći su bili jako emotivni nakon utakmice. Težak je ovo poraz - smirivao je situaciju Brad Stevens na konferenciji za novinare, a o tome je odbio pričati i Kemba Walker.</p><p>- Bili smo frustrirani, ali tako je to u momčadskim sportovima. Ne možemo biti sretni kad gubimo 2:0. Ali nije to bilo ništa neuobičajeno, samo smo razgovarali o utakmici - rekao je Jayson Tatum.</p><p>Fantastični Goran Dragić opet je predvodio Miami s 25 koševa i pet asistencija, a zanimljivo je da se utakmice igrala na dan kada je Slovenija prije tri godine osvojila Europsko prvenstvo pobjedom nad Srbijom.</p><p>- Osjećaj je potpuno isti. Sjajan dan - rekao je Dragić</p><p>Najbolji kod Celticsa bio je Kemba Walker s 23 koša uz sedam skokova i tri asistencije.</p><p>Slijedi dan odmora, a onda nova drama. Može li se Boston vratiti ili Miami dokrajčiti započeto?</p><p> </p><p> </p>