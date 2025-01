Fantastična utakmica Liverpoola i Uniteda. Gosti na samom kraju iščupali bod i ušutkali Anfield

Nekadašnji veliki derbi, danas susret Davida i Golijata, odigran je u Engleskoj. Iako su se uoči utakmice pojavile sumnje da bi susret Liverpoola i Manchester Uniteda mogao biti odgođen zbog obilnih snježnih padalina u Liverpoolu, to se ipak nije dogodilo. Predstavnici natjecanja sastali su se u 13 sati i potvrdili da su uvjeti na terenu zadovoljavajući.

United je, unatoč slabim izgledima koje su im davali, paradoksalno dominirao terenom u prvih desetak minuta. Ipak, prvu veliku priliku vidjeli smo u 13. minuti kada je Cody Gakpo sam izašao pred Andrea Onanu. Nizozemski napadač pokušao je laganim dodirom prevariti golmana, no lopta je završila pored vratnice. Dvije minute kasnije Mo Salah je asistirao Mac Allisteru, no Onana je sjajno obranio i odbio loptu u korner.

POGLEDAJTE SNJEŽNE UVJETE U LIVERPOOLU:

United je uzvratio u 20. minuti brzom kontrom. Diogo Dalot je pobjegao po lijevoj strani i ubacio loptu prema Amadu Diallu, no ovaj u izglednoj situaciji nije uspio pogoditi. Do 42. minute nije bilo većih prilika, a tada je Rasmus Hojlund sam izašao pred Alissona, no njegov udarac išao je izravno u brazilskog golmana.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Cijelu utakmicu pratila je snažna kiša, zbog čega su igrači obje momčadi činili puno neforsiranih pogrešaka. U drugom poluvremenu uvjetima se bolje prilagodio Manchester United i poveo u 52. minuti. Omaleni stoper Lisandro Martinez presjekao je loptu, kombinirao s lijeve strane, a zatim iz kosa silovito pucao. Lopta se od prečke odbila u mrežu za vodstvo gostiju. Slavlje Uniteda nije dugo trajalo jer je već u 58. minuti Gakpo, slično kao Martinez, probio Onanu. Nizozemac je lažnjakom prevario naivnog sunarodnjaka Matthijsa de Ligta, a zatim preciznim udarcem poslao loptu u mrežu.

U 70. minuti De Ligt je postao tragičar susreta kada je nespretno igrao rukom u vlastitom kaznenom prostoru. Sudac Michael Oliver, nakon intervencije VAR-a, pokazao je na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Salah, koji je preciznim udarcem realizirao penal i donio preokret Liverpoolu.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Rubem Amorim odlučio je riskirati i uvesti više napadačke opcije nakon primljenog gola. Iz igre je izvadio Kobia Mainooa, a na teren poslao Alejandra Garnacha, što se pokazalo kao pun pogodak. Mladi Argentinac zahvalio mu je sjajnom akcijom u 80. minuti kada je probio Ibrahima Konatea, precizno ubacio u kazneni prostor, a tamo je Diallo bio na pravom mjestu te pogodio za izjednačenje pored nemoćnog Alissona.

Pred sam kraj utakmice, Bruno Fernandes ozbiljno je zaprijetio udarcem nakon kratke kombinacije poslije kornera. Lopta je išla ravno u Alissona, no brazilski vratar nesigurno je reagirao i zamalo ispustio loptu u vlastitu mrežu. Liverpool je također imao svoju priliku u sudačkoj nadoknadi. Mladi Conor Bradley pokušao je iz mrtvog kuta iznenaditi Onanu, ali je golman Uniteda pravovremeno intervenirao i odbio loptu u korner.

Ipak, najveću priliku za pobjedu imali su gosti. Joshua Zirkzee odlično je asistirao Harryju Maguireu, koji se našao na desetak metara od gola, ali stoper engleske reprezentacije loše je reagirao i poslao loptu visoko preko gola.

Na kraju su se obje momčadi morale zadovoljiti podjelom bodova u uzbudljivom susretu. Zanimljiv podatak obilježio je ovu utakmicu: Manchester United ostaje neporažen u utakmicama koje sudi Michael Oliver. Ovo je bila šesta utakmica pod njegovim vodstvom, a "crveni vragovi" još uvijek ne znaju za poraz.