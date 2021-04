Bio je u postu, do srijede je u posljednjih deset utakmica zabio dva gola, što je premalo za kvalitetu kao što je on. No kada Andrej Kramarić (29) uđe u seriju, onda je nezaustavljiv. Prije tri dana zabio je dva gola Borussiji Mönchengladbach (3-2), a ovaj put je žrtva bio Freiburg!

U utakmici Freiburga i Hoffenheima u 31. kolu Bundeslige gosti su vodili od 40. minute (1-0) golom našeg Andreja. Bebou je fantastično probio desnu stranu i u 'trepavicu' pogodio hrvatskog napadača koji je bio usamljen pred protivničkim golom. Hrvat se samo naklonio i mirno glavom zabio svoj 17. gol u 25. utakmici u Bundesligi ove sezone, a ukupno 22. gol u svim natjecanjima.

Gol možete pogledati OVDJE.

Krama je u najboljim godinama karijere, u Hoffenheimu je od 2016. godine i mnogi ga s pravom, uz svo poštovanje prema Hoffenheimu, žele vidjeti u nekom jačem klubu. Igrao je s klubom Ligu prvaka, postao je najbolji strijelac u povijesti kluba i mnogi smatraju kako je vrijeme za korak dalje. Taj korak dalje je još prošlog ljeta trebao biti Bayern München koji je 'bacio' oko na njega. Interes je postojao, ali Andrej im je bio preskup pa su se odlučili na nešto jeftinije rješenje u liku Choupo-Motinga.

Inače, Krama je novim golom izjednačio svoj najbolji učinak od 17 golova iz sezone 2018/2019, ali tada je odigrao 30 utakmica, a ovaj put mu je bilo dovoljno 25. Svoj učinak će imati priliku poboljšati do kraja sezone obzirom da su preostala još tri kola.

Ipak, Kramarićev gol nije Hoffenheimu donio sva tri boda pošto je u 81. minuti iz penala izjednačio Grifo.

Hladan tuš u 31. je kolu doživio i Bayern koji je u gostima kod Mainza izgubio 2-1.

Bavarska momčad dominirala je cijelom utakmicom, ali već od početka stvari su za njih krenule po zlu. U trećoj minuti Mainz je poveo golom Burkardta, a u 37. minuti golom Quaisona Mainz je vodio 2-0. Bayern je stiskao i stiskao, ali to im nije puno pomoglo, a počasni gol u 94. minuti zabio je Lewandowski.

Bayern je i dalje prvi na tablici, no ovim porazom Bavarci su dali šansu Leipzigu da se uz pobjedu približi na osam bodova zaostatka. Bavarci su u slučaju pobjede protiv Mainza imali i osiguranu titulu prvaka, no ovako će na to ipak morati još pričekati. Hoffenheim je 11. s 36 bodova.