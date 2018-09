Fantastični Niksi! Vlašić zabio i asistirao za CSKA i donio bod

Fantastični Nikola Vlašić asistirao je i zabio u remiju njegovog CSKA u gostima protiv Viktorije Plzen (2-2) u prvom kolu Lige prvaka!

Nikola je napokon počeo pokazivati o kakvom supertalentu se radi i prometnuo se u jednog od najboljih igrača momčadi iz Moskve.

Česi su imali veliko vodstvo od 2-0 već na poluvremenu, a do toga su došli zahvaljujući dva gola Michaela Krmenčika (29, 41). U drugom dijelu upalio se Niksi i Česi nisu imali rješenja za njega.

Prvo je bivši igrač Hajduka asistirao Fedoru Čalovu za smanjenje rezultata, a onda je sjajnu igru zaokružio golom za izjednačenje na 2-2 i to u 95. minuti iz penala. Čovjek je tako hladnokrvno odigrao kao da mu je to bila 50 i neka utakmica u Ligi prvaka, a ne prvi nastup. Nikola je u Moskvu došao krajem osmog mjeseca, no nije mu dugo trebalo da se adaptira.

Njegov zadatak bio je da postane prava desetka i zamijeni sjajnog Golovina koji je otišao u Monaco. Taj pritisak njemu nije zamalo zasmetao, štoviše pokazao je da može nositi momčad i sa 22 godine. U Moskvi sigurno zadovoljno trljaju ruke jer su splitskog dijamanta doveli iz Evertona na posudbu uz opciju otkupa ugovora.

Nikola je jako malo igrao u Evertonu, a ove sezone su mu pokazali da ne računaju na njega. Tražio je neki klub gdje će oživiti svoju karijeru, a ruski klub je bio pun pogodak.

Zahvaljujući sjajnim igrama koje pokazuje u posljednje vrijeme, Vlašić je zaslužio dobiti barem pretpoziv izbornika Dalića